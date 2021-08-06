Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden! 5 yıllık küslük bitti eski eşler oğulları Ömer’in geçirdiği kazanın ardından...

ÖMER'İN DURUMU İYİ

Bisiklete binen ablası İrem'in peşinden koşarken düşen ve kafasına dikiş atılan Ömer'in durumunun iyi olduğunu ve dikişlerinin bugün alınacağını öğrendim. Bu arada eski eşlerin barıştan sonra keyiflerinin yerinde olduğu da gelen duyumlar arasında! Belli ki üzerlerinden bir yük kalktı, ne diyelim, hadi hayırlısı…