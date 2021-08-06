Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden! 5 yıllık küslük bitti eski eşler oğulları Ömer'in geçirdiği kazanın ardından...
Demet Şener ve İbrahim Kutluay yeniden! 5 yıllık küslük bitti eski eşler oğulları Ömer'in geçirdiği kazanın ardından yeniden bir araya geldi. Boşandıktan sonra birbirlerinin yüzüne bile bakmayan ve haklarında söylemediklerini bırakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Barışmalarına neden eden olay ise oğulları Ömer'in tatilde geçirdiği kaza. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme Ilıca'da tuttuğu sezonluk evde kalan İbrahim Kutluay, Ömer'in geçirdiği kaza sonrası ilk iş, eski eşini aradı ve ikili yıllar sonra ilk kez buluştu. Kutluay, Şener ile 11 yıllık evliliğini Edwina Sponza ile başlayan ilişkisi nedeni ile bitirmiş ve geçtiğimiz Haziran ayında ise kendisinden 10 yaş küçük olan YouTuber ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti...
Beş yıldır konuşmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Oğulları Ömer'in düşüp kafasını yarmasıyla barışan eski eşler, yıllar sonra ilk kez bir araya gelerek ailecek Zuma'da yemek yedi.
Boşandıktan sonra birbirlerinin yüzüne bile bakmayan ve haklarında söylemediklerini bırakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Barışmalarına neden eden olay ise oğulları Ömer'in tatilde geçirdiği küçük kaza. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme Ilıca'da tuttuğu sezonluk evde kalan İbrahim Kutluay, Ömer'in geçirdiği kaza sonrası ilk iş, eski eşini aradı.
İLK KEZ BULUŞTULAR
Büyük panik yaşayan Demet Şener, çocuklarının bir an önce İstanbul'a dönmesini istedi. İzmir'de yapılan müdahalenin ardından çocuklarıyla İstanbul'a dönen İbrahim Kutluay, Şener'e bilgi verdikten sonra bir de yemeğe davet etti! Beş yıllık aradan sonra ailecek yedikleri yemekte, İstinye Park'taki Zuma'da ilk kez karşı karşıya gelen eski eşler, oğullarının sağlığı için tüm kızgınlıklarını kenara bıraktı.
ÖMER'İN DURUMU İYİ
Bisiklete binen ablası İrem'in peşinden koşarken düşen ve kafasına dikiş atılan Ömer'in durumunun iyi olduğunu ve dikişlerinin bugün alınacağını öğrendim. Bu arada eski eşlerin barıştan sonra keyiflerinin yerinde olduğu da gelen duyumlar arasında! Belli ki üzerlerinden bir yük kalktı, ne diyelim, hadi hayırlısı…