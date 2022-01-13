Demet Şener süper minisiyle ağaca tırmandı poz verdi! Yetmedi kırmızılar içinde paylaştı! 44 yaşındaki Demet fit haliyle dikkat çekti
Demet Şener süper minisiyle ağaca tırmandı poz verdi! Bir süredir iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşayan eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, ilk olarak süper minisiyle ağacın üzerine çıkarak verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Şener daha sonra ise derin göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle çektirdiği bir fotoğrafı "Bir tane de havalı bir #tbt gelsin o zaman" notuyla paylaştı. Yakın geçmişten paylaşım yapan Şener'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte Demet Şener'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...
13.01.2022 18:15
- Son Güncelleme: 13.01.2022 18:15
Son zamanlarda aşk haberleriyle magazin gündeminde sıkça yer alan Demet Şener, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
Yakın geçmişe ait fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Demet Şener ilk olarak süper minisiyle ağacın üzerine çıkarak verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.