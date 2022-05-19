Demet Şener resmen şov yaptı! 45’lik Demet bacaklarını açarak verdiği pozla tüm dikkatleri üzerine topladı “Kim der iki çocuk annesi”
Demet Şener resmen şov yaptı! İbrahim Kutluay ile 2005-2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener, 2019'da nikah masasına oturduğu Cenk Küpeli'den Ocak 2021'de boşanmıştı. Aradığı mutluluğu Tolga Arman'da bulan Şener, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, şimdi ise yoga yaparken verdiği pozla gündem oldu. Bacaklarını açarak poz veren Şener'in fit hali dikkat çekerken "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Demet Şener'in o paylaşımı...
19.05.2022 20:07 - Son Güncelleme: 19.05.2022 20:07
İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile 2018 yılında yollarını ayıran Demet Şener, 2019'da nikah masasına oturduğu Cenk Küpeli'den Ocak 2021'de boşanmıştı.