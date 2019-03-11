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Demet Şener ortaya çıkan fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi

Geçen ay İbrahim Kutluay'la çekişmeli boşanma davasını geri çekip anlaşmalı şekilde yollarını ayıran Demet Şener, son olarak kendisini Edwina Sponza ile aldattığını öne sürdüğü Kutluay'dan boşanırken psikolojik şiddet gördüğünü söyledi. Yaşadığı sancılı boşanma süreciyle çok konuşulan Demet Şener, şimdi de ortaya çıkan eski fotoğraflarıyla gündeme oturdu! Demet Şener'in yıllar önceki halini ortaya koyan fotoğraf, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında oldu! İşte başta Demet Şener olmak üzere ünlülerin eski halleri...

11.03.2019 04:23 - Son Güncelleme: 11.03.2019 04:37
Demet Şener ortaya çıkan fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın, yılan hikayesine dönen boşanma davası sonuçlandı. Uzun süredir çekişmeli olarak boşanmaya çalışan Demet Şener - İbrahim Kutluay çiftini Türkiye günlerce konuşmuştu.

Demet Şener ortaya çıkan fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi

Boşanma süreciyle çok konuşulan Demet Şener, bu kez de eski fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düştü!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ HALLERİ

Demet Şener ortaya çıkan fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi

Peker Açıkalın

Demet Şener ortaya çıkan fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi

Cem Davran

Demet Şener ortaya çıkan fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi

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