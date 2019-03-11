Demet Şener ortaya çıkan fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
Geçen ay İbrahim Kutluay'la çekişmeli boşanma davasını geri çekip anlaşmalı şekilde yollarını ayıran Demet Şener, son olarak kendisini Edwina Sponza ile aldattığını öne sürdüğü Kutluay'dan boşanırken psikolojik şiddet gördüğünü söyledi. Yaşadığı sancılı boşanma süreciyle çok konuşulan Demet Şener, şimdi de ortaya çıkan eski fotoğraflarıyla gündeme oturdu! Demet Şener'in yıllar önceki halini ortaya koyan fotoğraf, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında oldu! İşte başta Demet Şener olmak üzere ünlülerin eski halleri...
11.03.2019 04:23
- Son Güncelleme: 11.03.2019 04:37
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