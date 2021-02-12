Demet Şener ölümün eşiğinden döndü! Midesinden kürdan çıkartılan Demet Şener'in sağlık durumu nasıl?

KÜRDAN MİDESİNE SAPLANDI

Her şey evdeki yardımcısının Şener'in özel su içtiği bardağı yıkmak için mutfağa götürürken ortada kalan bir kürdanı içine atmasıyla her başladı. Su içmek için mutfağa giden ve aceleyle gördüğü bardağına su doludurup içen Şener, içindeki kürdanı da yuttu.