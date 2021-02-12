Demet Şener ölümün eşiğinden döndü! Midesinden kürdan çıkartılan Demet Şener'in sağlık durumu nasıl?
Eski eşi İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine giren ancak geçtiğimiz ocak ayında evliliğine son veren Demet Şener, ölümün eşiğinden döndü. Su bardağının içindeki kürdanı fark etmeyen Şener, hastanelik oldu. Ameliyat geçiren ve iki gündür hastanede olan Demet Şener'in sağlık durumu nasıl?
12.02.2021 11:33
- Son Güncelleme: 12.02.2021 11:53
Demet Şener'den korkutan haber! Su içtiği bardağın içindeki kürdanı fark etmeyen Demet Şener, hastaneye kaldırıldı. Midesine saplanan kürdan yüzünden operasyon geçiren manken, iki gün hastanede yattı. Ölümden dönen Demet Şener'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Geçen ay, "Hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrıldık" dediği 19 aylık eşi Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener, ölümden döndü. Eski manken Demet Şener, midesine batan kürdan nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
KÜRDAN MİDESİNE SAPLANDI
Her şey evdeki yardımcısının Şener'in özel su içtiği bardağı yıkmak için mutfağa götürürken ortada kalan bir kürdanı içine atmasıyla her başladı. Su içmek için mutfağa giden ve aceleyle gördüğü bardağına su doludurup içen Şener, içindeki kürdanı da yuttu.
AMELİYAT OLDU
Hemen hastaneye götürülen eski mankenin midesine saplanan kürdan operasyonla çıkarıldı. 2 gündür hastanede olan Şener'in şu an durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Önceki gün kızıyla birlikte Bebek'te görüntülenen Demet Şener, eski eşi Cenk Küpeli'nin aracını boşandıktan sonra da kullanmaya devam ediyordu.