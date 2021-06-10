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Demet Şener kızı İrem'i paylaştı 15'ine basan İrem annesini gölgede bıraktı! Güzellik anneden boy pos babadan

43 yaşındaki eski model Demet Şener son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'den geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde boşanmış ve bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu ayrılığın nedeni olarak Cenk Küpeli'nin çocuk isteği olarak gösterilmişti. Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile olan ilk evliliğinden İrem ve Ömer adında 2 çocuğu bulunuyor. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı. 15 yaşına basan İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken, uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay...

10.06.2021 10:04 - Son Güncelleme: 10.06.2021 10:04
Demet Şener kızı İrem'i paylaştı 15'ine basan İrem annesini gölgede bıraktı! Güzellik anneden boy pos babadan

Yeniden anne olmayı düşünmediği için 2019'da evlendiği Cenk Küpeli ile yollarını ayıran Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Son olarak kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Şener kızı İrem'i paylaştı 15'ine basan İrem annesini gölgede bıraktı! Güzellik anneden boy pos babadan

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

Demet Şener kızı İrem'i paylaştı 15'ine basan İrem annesini gölgede bıraktı! Güzellik anneden boy pos babadan

Cenk Küpeli'nin baba olma isteğinin ayrılık nedeni gösterilmesini Demet Şener de yaptığı açıklama ile doğrulamıştı.

Demet Şener kızı İrem'i paylaştı 15'ine basan İrem annesini gölgede bıraktı! Güzellik anneden boy pos babadan

Yeniden anne olmayı düşünmediği için 2019'da evlendiği Cenk Küpeli ile yollarını ayıran Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var.

Demet Şener kızı İrem'i paylaştı 15'ine basan İrem annesini gölgede bıraktı! Güzellik anneden boy pos babadan

Son olarak kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı.