Demet Şener kızı İrem'i paylaştı 15'ine basan İrem annesini gölgede bıraktı! Güzellik anneden boy pos babadan

43 yaşındaki eski model Demet Şener son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü model 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'den geçtiğimiz aylarda ani bir şekilde boşanmış ve bu haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu ayrılığın nedeni olarak Cenk Küpeli'nin çocuk isteği olarak gösterilmişti. Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile olan ilk evliliğinden İrem ve Ömer adında 2 çocuğu bulunuyor. Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ı görenler inanamadı. 15 yaşına basan İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken, uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay...

10.06.2021 10:04 - Son Güncelleme: 10.06.2021 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





