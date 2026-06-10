Demet Şener'in kızı İrem Kutluay büyüdü, annesinin kopyası oldu! Yaş günü pozunu gören şaşıp kaldı: “Renkli fotokopisi!”
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 13 yıllık evliliğini 2018 yılında sonlandıran Türkiye güzeli Demet Şener, sosyal medya hesabından kızı İrem'in doğum gününü kutladı. İlk göz ağrısı için duygusal bir not paylaşan Şener'in anne-kız pozuna hayranlarından "Renkli fotokopini doğurmuşsun" yorumları yağdı.
Giriş Tarihi:
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Yıl
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Gerçekleşen Olay
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Detaylar ve Çocukların Doğum Yılı
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2005
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Evlilik
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İbrahim Kutluay ve Demet Şener, Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlendi.
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2006
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İlk Çocuk
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Çiftin ilk göz ağrısı olan kızları İrem dünyaya gözlerini açtı.
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2009
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İkinci Çocuk
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Çiftin bu kez Ömer ismini verdikleri erkek çocukları doğdu.
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2016
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Boşanma Davası
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Demet Şener aldatıldığını öne sürerek mahkemeye başvurdu.
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2018
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Boşanma
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13 yıllık evlilik tek celsede resmen sona erdi.