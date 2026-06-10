"SENİ DÜNYADAKİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM"

Kızının doğum gününde içini döken Demet Şener, fotoğrafın altına şu tırnak içi ifadeleri not ederek sevgisini haykırdı:

Benim güzel kızım. İyi ki doğdun. İyi ki benim kızımsın. Bu hayatta bana tahmininden çok şey öğrettin ve öğretmeye de devam ediyorsun. Hep çok mutlu ol. Hayat sana güzellikler getirsin. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.