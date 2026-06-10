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Demet Şener'in kızı İrem Kutluay büyüdü, annesinin kopyası oldu! Yaş günü pozunu gören şaşıp kaldı: “Renkli fotokopisi!”

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 13 yıllık evliliğini 2018 yılında sonlandıran Türkiye güzeli Demet Şener, sosyal medya hesabından kızı İrem'in doğum gününü kutladı. İlk göz ağrısı için duygusal bir not paylaşan Şener'in anne-kız pozuna hayranlarından "Renkli fotokopini doğurmuşsun" yorumları yağdı.

Giriş Tarihi:
Demet Şener kızı İrem Kutluay’ın doğum gününü bakın nasıl kutladı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında hayatını birleştiren ve bu evlilikten İrem ile Ömer adında iki evlat dünyaya getiren ünlü manken Demet Şener, son paylaşımıyla magazin gündemine oturdu.

Demet Şener’den İrem Kutluay ile yeni paylaşım

Hatırlanacağı üzere, 13 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamış ve Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını' ve 'aldatıldığını' ileri sürerek boşanma davası açmıştı.

Çocuklarına olan düşkünlüğüyle sık sık adından söz ettiriyor!

2018 yılında resmen boşanan ve çocukları için zaman zaman bir araya gelen ikiliden Demet Şener, çocuklarına olan düşkünlüğüyle sık sık adından söz ettiriyor.

Demet Şener’den kızına duygusal not!

Ünlü manken, son olarak sosyal medya hesabı üzerinden ilk göz ağrısı olan kızı İrem'in yeni yaşını kutladı. Kızıyla yan yana çekildiği duru güzellikteki bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Şener, paylaşımının altına oldukça duygusal bir not düştü.

Demet Şener: Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum

"SENİ DÜNYADAKİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM"

Kızının doğum gününde içini döken Demet Şener, fotoğrafın altına şu tırnak içi ifadeleri not ederek sevgisini haykırdı:

Benim güzel kızım. İyi ki doğdun. İyi ki benim kızımsın. Bu hayatta bana tahmininden çok şey öğrettin ve öğretmeye de devam ediyorsun. Hep çok mutlu ol. Hayat sana güzellikler getirsin. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum.

Sosyal medyada yorum yağdı

TAKİPÇİLERİNDEN "TÜRKİYE GÜZELLERİ" YORUMU YAĞDI

Demet Şener'in kızı İrem için yayınladığı bu sevgi dolu kutlama mesajı ve anne-kızın zarafeti kısa sürede binlerce beğeni aldı. Fotoğrafın altına gelen yorumlarda ise İrem'in annesine olan benzerliği damga vurdu.

Renkli fotokopini doğurman peki? Nice mutlu, sağlıklı yaşları olsun

Sosyal medyada yapılan yorumların bazıları şöyle:

  • "Renkli fotokopini doğurman peki? Nice mutlu, sağlıklı yaşları olsun"
  • "Maşallah anne kızına"
  • "Her daim en az bu resimdeki kadar ışıldadığı, tüm güzelliklerin onu bulduğu harika bir yaş olsun"
  • "Su gibi maşallah. Mutlu yıllar"
  • "41 kere maşallah. Nice güzel yaşlara. Anne-kız Türkiye güzelleri"
Demet Şener ile İbrahim Kutluay evliliği

Yıl

Gerçekleşen Olay

Detaylar ve Çocukların Doğum Yılı

2005

Evlilik

İbrahim Kutluay ve Demet Şener, Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlendi.

2006

İlk Çocuk

Çiftin ilk göz ağrısı olan kızları İrem dünyaya gözlerini açtı.

2009

İkinci Çocuk

Çiftin bu kez Ömer ismini verdikleri erkek çocukları doğdu.

2016

Boşanma Davası

Demet Şener aldatıldığını öne sürerek mahkemeye başvurdu.

2018

Boşanma

13 yıllık evlilik tek celsede resmen sona erdi.
Demet Şener hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kaç çocuğu var?

Çiftin 13 yıllık evliliğinden Ömer ve İrem adını verdikleri iki çocukları dünyaya gelmiştir.

Demet Şener kızı İrem'in doğum gününü nasıl kutladı?

Sosyal medya hesabından kızıyla fotoğrafını paylaşan Şener, "Bu hayatta bana tahmininden çok şey öğrettin, seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum" notunu düşmüştür.

Sosyal medya kullanıcıları Demet Şener'in kızına ne yorum yaptı?

Takipçiler, İrem'in annesine olan aşırı benzerliği nedeniyle "Renkli fotokopini doğurmuşsun" ve "Anne-kız Türkiye güzelleri" şeklinde yorumlarda bulunmuşlardır.

*Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

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