Demet Şener kaç yaşında? Gerçeği öğrenenler şaşırıp kalıyor! (Ünlülerin yaşları)

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile çekişmeli boşanmasının sonuçlanması için gün sayarken, geçtiğimiz gün şaşırtan bir itirafta bulunmuştu. Kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'dan sonra aşka kapısının açık olduğunu belirtti. Yılların mankeni Demet Şener tüm bu tatsız olayların yanında güzelliğiyle de herkesin dikkatini çeken isimlerden. Yıllara meydan okuyan Demet Şener'in yaşını öğrenince çok şaşıracaksınız...

11 Ocak 2019 Cuma, 17:31:17 Güncelleme: 17:36:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





