Demet Şener kaç yaşında? Gerçeği öğrenenler şaşırıp kalıyor! (Ünlülerin yaşları)

Demet Şener, İbrahim Kutluay ile çekişmeli boşanmasının sonuçlanması için gün sayarken, geçtiğimiz gün şaşırtan bir itirafta bulunmuştu. Kendisini Edwina Sponza ile aldattığını iddia ettiği İbrahim Kutluay'dan sonra aşka kapısının açık olduğunu belirtti. Yılların mankeni Demet Şener tüm bu tatsız olayların yanında güzelliğiyle de herkesin dikkatini çeken isimlerden. Yıllara meydan okuyan Demet Şener'in yaşını öğrenince çok şaşıracaksınız...

11 Ocak 2019 Cuma, 17:31:17 Güncelleme: 17:36:02
Demet Şener kaç yaşında? Gerçeği öğrenenler şaşırıp kalıyor! (Ünlülerin yaşları)

Demet Şener'e 2019 dileği sorulunca "Bir an önce boşanmak" dedi ve ekledi: "Aşka kapım açık."

Demet Şener son zamanlarda yaptığı Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelirken bu kez de yaşı merak konusu oldu... İki çocuk annesi Demet Şener'in yaşını öğrenenler şok oldu. İşte ünlülerin yaşları...

Demet Şener kaç yaşında? Gerçeği öğrenenler şaşırıp kalıyor! (Ünlülerin yaşları)

MURAT BOZ

7 MART 1980

Demet Şener kaç yaşında? Gerçeği öğrenenler şaşırıp kalıyor! (Ünlülerin yaşları)

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Demet Şener kaç yaşında? Gerçeği öğrenenler şaşırıp kalıyor! (Ünlülerin yaşları)

HADİSE

22 Ekim 1985

Demet Şener kaç yaşında? Gerçeği öğrenenler şaşırıp kalıyor! (Ünlülerin yaşları)

DEMET ÖZDEMİR

26 ŞUBAT 1992

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