Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın güzeller güzeli kızı İrem büyüdü kocaman oldu! Babasıyla arabada görüntülenince krize girdi
Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı irem'e bakın... 15 yaşındaki İrem Kutluay, önceki akşam kardeşi ömer ile birliktebabaları İbrahim Kutluay'ın arabasının içinde görüntülendi. Trabya'da kameralara yansıyan Kutluay ailesinden İrem Kutluay'ın utangaç tavırları dikkaat çekti. Önce yüzünü gizleyen İrem Kutluay, ardından gülme krizine girince baba İbrahim Kutluay, "O çekinmek istemiyor, Ömer ile beni çekin" dedi. İşte olaylı bir şekilde boşanan ve yıllar sonra aralarındaki buzları eriten Demet Şener - İbrahim Kutluay çiftinin çocukları...
04.01.2022 11:10
- Son Güncelleme: 04.01.2022 11:12