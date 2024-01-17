Demet Şener havlusunu sarıp sere serpe uzandı! “Filtresiz paylaşım” diyen Demet cesaretini konuşturdu: Kim der 46 yaşında!

İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Demet Şener, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şener, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Havluyla kamera karşısına geçen Şener, sere serpe uzanarak verdiği yakın çekim paylaşımı takipçileriyle paylaştı. "Filtresiz paylaşım" diyen Şener'in sıfır makyaj hali "Kim der 46 yaşında!" dedirtti. İşte o paylaşım...
1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında birinci seçilen Demet Şener, 2005'te İbrahim Kutluay ile evlendi ve iki evladı oldu.
2018'te Kutluay'la yollarını ayıran ünlü isim, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Şimdilerde Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren Şener, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.