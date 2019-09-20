Demet Şener hamile mi? Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenmesinin nedeni bebek mi?
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile 10 yıllık evliliğinin olaylı bir şekilde bitmesinin hemen ardından kendisinden 12 yaş küçük Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi. Geçtiğimiz Haziran ayında 2. kez evlenen Demet Şener'in hamile olduğu iddia edildi. İbrahim Kutluay ile olaylı boşanma sürecinin ardından evlenmesiyle magazin gündemini epey meşgul eden 42 yaşındaki Demet Şener'in Cenk Küpeli ile evlilik nedeni bebek mi? İşte Demet Şener'den hamilelik açıklaması...
20.09.2019 11:10
- Son Güncelleme: 20.09.2019 11:18
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