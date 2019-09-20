Demet Şener hamile mi? Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenmesinin nedeni bebek mi?

Demet Şener'in hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 10 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Demet Şener, Haziran ayında Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Cenk Küpeli ile jet hızıyla evlenen Demet Şener, hamilelik hakkında açıklamada bulundu.