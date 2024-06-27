Demet Şener 'biz gönülden evliyiz' dedi yüzüğü olay oldu! 3.kez mi nikah masasına oturacak derken açıklama geldi: O kadar çok...

Bir dönem magazin manşetlerini nafaka krizi ile süsleyen Demet Şener, bu kez yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman'la gündeme geldi. Türk model ve oyuncu Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile verdiği yüzüklü pozlar sonrası "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" notuyla kafaları karıştırdı. 'Demet Şener ve Tolga Arman evleniyor mu?' soruları akıllara gelirken Şener'den 'Biz gönülden evliyiz' açıklaması geldi. İşte Demet Şener'in olay yaratan yüzüğü ve o açıklaması...
'Demet Şener ve Tolga Arman evleniyor mu?' sorularına Şener'den 'Biz gönülden evliyiz' açıklaması geldi. İşte Demet Şener'in olay yaratan yüzüğü ve o açıklaması...
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile boşandıktan sonra magazin gündemine sık sık nafaka haberleriyle gelmeye devam etti. Ancak Şener İbrahim Kutluay'dan sonra gönlünü Tolga Arman'a kaptırdı.
Ünlü manken 3 yıldır birlikte olduğu Tolga Arman'la birlikteliğinin 35'inci ayını kutladı.