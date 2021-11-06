Demet Şener aşka geldi! Kural bozdu biricik sevgilisi Tolga Arman ile pozlarını art arda yayınladı ilk yorum bakın kimden geldi
İbrahim Kutluay'la olaylı ayrılığının hemen ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener, 19 aylık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile sık sık görüntülenen ve bu nedenle eski eşine geri döneceği düşünülen Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açarak herkesi şaşkına çevirmişti. Bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşayan Şener, kural bozdu. Eski manken, sevgilisi ile Kapadokya tatilinde verdiği pozları ilk kez sosyal medya hesabında yayınladı. Çok sayıda ünlü ismin kayıtsız kalmadığı paylaşıma ilk yorum ise Seda Sayan'dan geldi. İşte Demet Şener ile sevgilisinin aşk pozları...
İbrahim Kutluay'la olaylı ayrılığının hemen ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener, 19 aylık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile sık sık görüntülenen ve bu nedenle eski eşine geri döneceği düşünülen Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açarak herkesi şaşkına çevirmişti.
Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşkının mimarının ise eski mankenin İbrahim Kutluay'ın evliliğinden dünyaya gelen 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay olduğu ortaya çıkmıştı.
İş insanı Tolga Arman'ın kızı ile İrem Kutluay'ın aynı sınıfta okuduğu, çiftin de bu sayede tanıştığı iddia edilmişti. Şener'in kızı İrem ile Arman'ın da çok iyi anlaştığı öğrenilmişti.
DEMET KURAL BOZDU!
Bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşayan Şener, kural bozdu. Eski manken, sevgilisi ile Kapadokya tatilinde verdiği pozları ilk kez sosyal medya hesabında yayınladı.