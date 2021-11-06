Demet Şener aşka geldi! Kural bozdu biricik sevgilisi Tolga Arman ile pozlarını art arda yayınladı ilk yorum bakın kimden geldi

İbrahim Kutluay'la olaylı ayrılığının hemen ardından Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener, 19 aylık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Boşandıktan sonra Cenk Küpeli ile sık sık görüntülenen ve bu nedenle eski eşine geri döneceği düşünülen Demet Şener, iş insanı Tolga Arman ile yeni bir aşka yelken açarak herkesi şaşkına çevirmişti.