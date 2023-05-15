Demet Özdemir'le boşanan Oğuzhan Koç'un sözcükleri boğazına düğümlendi! Sahnede zor anlar yaşadı: "Beni iyi sanıyorlar..."
Demet Özdemir'le boşanan Oğuzhan Koç'un sözcükleri boğazına düğümlendi! Sahnede zor anlar yaşayan Oğuzhan Koç gündeme bomba gibi düştü. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar. İkiliden Oğuzhan Koç mahkemeye koruma ordusuyla katılmış ve Özdemir hayranları tarafından tepki almıştı. Yaşananların ardından konser veren Oğuzhan Koç 38. yaş gününü kutladığı sıralarda zor anlar yaşadı.
15.05.2023 10:31 - Son Güncelleme: 16.05.2023 08:40
"BENİ İYİ SANIYORLAR..."
Demet Özdemir'le boşanan Oğuzhan Koç'un sözcükleri boğazına düğümlendi! Sahnede zor anlar yaşayan Oğuzhan Koç'un o anları gündeme bomba gibi düştü.
BOŞANMA NEDENİ İHANET Mİ?
2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 ay önce mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.
BÜYÜK AŞK SONLANDI!
Dava için gizlilik kararı aldıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dikkat çekmemek için de Adalar Adliyesi'ni tercih etti.