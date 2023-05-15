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Haberler Magazin Demet Özdemir'le boşanan Oğuzhan Koç'un sözcükleri boğazına düğümlendi! Sahnede zor anlar yaşadı: "Beni iyi sanıyorlar..."

Demet Özdemir'le boşanan Oğuzhan Koç'un sözcükleri boğazına düğümlendi! Sahnede zor anlar yaşadı: "Beni iyi sanıyorlar..."

Demet Özdemir'le boşanan Oğuzhan Koç'un sözcükleri boğazına düğümlendi! Sahnede zor anlar yaşayan Oğuzhan Koç gündeme bomba gibi düştü. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar. İkiliden Oğuzhan Koç mahkemeye koruma ordusuyla katılmış ve Özdemir hayranları tarafından tepki almıştı. Yaşananların ardından konser veren Oğuzhan Koç 38. yaş gününü kutladığı sıralarda zor anlar yaşadı.

takvim.com.tr
15.05.2023 10:31 - Son Güncelleme: 16.05.2023 08:40
Demet Özdemir’le boşanan Oğuzhan Koç’un sözcükleri boğazına düğümlendi! Sahnede zor anlar yaşadı: Beni iyi sanıyorlar...

"BENİ İYİ SANIYORLAR..."

Demet Özdemir'le boşanan Oğuzhan Koç'un sözcükleri boğazına düğümlendi! Sahnede zor anlar yaşayan Oğuzhan Koç'un o anları gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir’le boşanan Oğuzhan Koç’un sözcükleri boğazına düğümlendi! Sahnede zor anlar yaşadı: Beni iyi sanıyorlar...

BOŞANMA NEDENİ İHANET Mİ?

2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 ay önce mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.

Demet Özdemir’le boşanan Oğuzhan Koç’un sözcükleri boğazına düğümlendi! Sahnede zor anlar yaşadı: Beni iyi sanıyorlar...

İkili, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklama ile boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Demet Özdemir’le boşanan Oğuzhan Koç’un sözcükleri boğazına düğümlendi! Sahnede zor anlar yaşadı: Beni iyi sanıyorlar...

BÜYÜK AŞK SONLANDI!

Dava için gizlilik kararı aldıran Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dikkat çekmemek için de Adalar Adliyesi'ni tercih etti.

Demet Özdemir’le boşanan Oğuzhan Koç’un sözcükleri boğazına düğümlendi! Sahnede zor anlar yaşadı: Beni iyi sanıyorlar...

Demet Özdemir duruşmaya önce geldi, Oğuzhan Koç ise 45 dakika sonra adliyeye giriş yaptı.

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