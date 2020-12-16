Demet Özdemir'le alakaları yok ama gerçek böyle! Kardeşlerini görenler şaştı kaldı! Uzaktan yakından alakaları yok ama...

28 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir son dönemde gerek rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle, gerek sevgilileriyle, özellikle de sosyal medyada geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor. 1992 yılında Kocaeli'nde doğan Demet Özdemir hakkında araştırma yapanlar ablası Derya ve ağabeyi Volkan Özdemir'le karşılaşınca gözlerine inanamadı. Kardeşler neredeyse birbirlerininden tamamen ayrı. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.