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Haberler Magazin Demet Özdemir'inki Hadise'ninkinden daha pahalıymış! Kasık dekolteli minileriyle karşı karşıya gelen Demet ve Hadise...

Demet Özdemir'inki Hadise'ninkinden daha pahalıymış! Kasık dekolteli minileriyle karşı karşıya gelen Demet ve Hadise...

Bir yandan Mehmet Dinçerler ile boşanması, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yaşadığı yasak aşkın detaylarının ortaya çıkmasıyla gündemden düşmeyen Hadise, diğer bir yanda da geçtiğimiz yaz Oğuzhan Koç'la hayatını birleştiren Demet Özdemir... Bu iki ünlü kadın bir süre önce iki benzer elbiseyi giymiş ve çok konuşulmuşlardı. erin yırtmaçlı benzer elbiselerden giyen Hadise ve Demet Özdemir, hayranlarının beğenisini toplarken, fiyatlar arasındaki fark da dikkat çekti.

03.12.2022 11:35 - Son Güncelleme: 03.12.2022 11:35
Demet Özdemir’inki Hadise’ninkinden daha pahalıymış! Kasık dekolteli minileriyle karşı karşıya gelen Demet ve Hadise...

4 aylık evliliğini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Hadise, sahneden inmiyor. Ünlü şarkıcı adeta konserden konsere koşuyor.

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Demet Özdemir’inki Hadise’ninkinden daha pahalıymış! Kasık dekolteli minileriyle karşı karşıya gelen Demet ve Hadise...

Derin yırtmaçlı siyah mini elbisesi ile hayranlarının beğenisini toplayan Hadise, konserden bazı anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir’inki Hadise’ninkinden daha pahalıymış! Kasık dekolteli minileriyle karşı karşıya gelen Demet ve Hadise...

Güzel şarkıcının giydiği derin bacak dekolteli elbisenin fiyatının 23 bin TL, hologram efektli çizmesinin değerinin ise 8 bin 472 TL olduğu öğrenildi.

Demet Özdemir’inki Hadise’ninkinden daha pahalıymış! Kasık dekolteli minileriyle karşı karşıya gelen Demet ve Hadise...

Hadise'den günler sonra ise şimdilerde Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Demet Özdemir de benzer modelde, aynı tasarımcıya ait bir elbise giydi.

Demet Özdemir’inki Hadise’ninkinden daha pahalıymış! Kasık dekolteli minileriyle karşı karşıya gelen Demet ve Hadise...

Özdemir'in tercihinin, 46 bin 580 TL olduğu ortaya çıktı.

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