Demet Özdemir’in yatak pozu sosyal medyayı salladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı tek paylaşımla ortalığı yaktı kavurdu
Demet Özdemir'in yatak pozu sosyal medyayı salladı! Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir markayla işbirliği yapan oyuncu, yatakta verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
16.10.2021 20:12
- Son Güncelleme: 16.10.2021 20:12