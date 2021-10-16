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Haberler Magazin Demet Özdemir’in yatak pozu sosyal medyayı salladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı tek paylaşımla ortalığı yaktı kavurdu

Demet Özdemir’in yatak pozu sosyal medyayı salladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı tek paylaşımla ortalığı yaktı kavurdu

Demet Özdemir'in yatak pozu sosyal medyayı salladı! Oyunculuğunun yanı sıra şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir markayla işbirliği yapan oyuncu, yatakta verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

16.10.2021 20:12 - Son Güncelleme: 16.10.2021 20:12
Demet Özdemir’in yatak pozu sosyal medyayı salladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı tek paylaşımla ortalığı yaktı kavurdu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi.

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Demet Özdemir’in yatak pozu sosyal medyayı salladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı tek paylaşımla ortalığı yaktı kavurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, mini pijamasıyla yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir’in yatak pozu sosyal medyayı salladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı tek paylaşımla ortalığı yaktı kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Demet Özdemir’in yatak pozu sosyal medyayı salladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı tek paylaşımla ortalığı yaktı kavurdu

Birçok magazin ve fan sayfası, ünlü oyuncunun yatak odası paylaşımını kendi sayfalarına taşıdı. Sosyal medyada hızla yayılan poza binlerce yorum ve beğeni geldi.

Demet Özdemir’in yatak pozu sosyal medyayı salladı! Oğuzhan Koç’un biricik aşkı tek paylaşımla ortalığı yaktı kavurdu

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tutarak "Çok güzelsin", "Gülmek en çok sana yakışıyor" yorumlarında bulundu.

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