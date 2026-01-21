Demet Özdemir’in yatak pozları sosyal medyaya damga vurdu

Modada Maskülen Esinti: Ceket ve Pantolon Tercihi

Demet Özdemir'in paylaştığı karelerdeki en dikkat çekici detay, son yılların moda trendleri arasında yer alan maskülen kesimler oldu. Siyah, geniş yakalı bir ceket ve uyumlu bir pantolonla kamera karşısına geçen Özdemir, bu tercihiyle klasik kadın giyiminin dışına çıkan bir profil çizdi.