Demet Özdemir’in yatak pozları sosyal medyaya damga vurdu

Eşref Rüya'da Nisan karakterini canlandıran oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyada yayınladığı yatak pozlarıyla gündem oldu.

Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle ekranlarda olan Demet Özdemir, Instagram hesabını aktif kullanmaya devam ediyor.

Sosyal medya platformunda geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü isim, siyah takımı ve dikkat çeken takılarıyla yatak üzerinde verdiği pozları takipçileriyle buluşturdu.

Sosyal Medyanın Gündemine Yerleşti

Özdemir'in art arda paylaştığı fotoğraflar, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından etkileşim aldı.

Birçok magazin sayfası tarafından da alıntılanan kareler, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ünlü oyuncunun set dışındaki stili, takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Özdemir'in tarzını beğenirken bazıları eleştirdi.

Modada Maskülen Esinti: Ceket ve Pantolon Tercihi

Demet Özdemir'in paylaştığı karelerdeki en dikkat çekici detay, son yılların moda trendleri arasında yer alan maskülen kesimler oldu. Siyah, geniş yakalı bir ceket ve uyumlu bir pantolonla kamera karşısına geçen Özdemir, bu tercihiyle klasik kadın giyiminin dışına çıkan bir profil çizdi.

Ağır makyajı ve büyük altın rengi küpeleriyle tamamladığı bu görünüm, sosyal medyada modaseverlerin incelediği içerikler arasında yer aldı.

İşte ünlü oyuncunun 17 milyon takipçili hesabından paylaştığı o görüntüler...

