Demet Özdemir'in sevgilisi kim? Demet Özdemir aşk sorularına yanıt verdi: Erkek arkadaşım...

'SERİ KATİLİ CANLANDIRABİLİRİM'

İstediği bir rol olup olmadığı sorulan Demet Özdemir, şimdilerde kadrosunda yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinden örnek vererek, "Aslında drama geçiş benim için biraz öyleydi. İzleyiciler içinde öyle oldu. Şu an onun keyfini yaşıyorum. Bu dizi bittikten sonra yeni hayallere mutlaka kucak açacağım. Her projede, her dizide farklı bir şey yapmak benim için tabii çok büyük bir heyecan ve keyif olacaktır. Bir seri katili canlandırmak heyecan verici olur. Şimdi de çok psikolojik bir iş yapıyoruz. Bu da çok köşeleri olan dramı ağır bir iş ama seri katili canlandıran bir kadın güzel olabilir" dedi.