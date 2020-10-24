Demet Özdemir'in sevgilisi kim? Demet Özdemir aşk sorularına yanıt verdi: Erkek arkadaşım...
Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde adı Murat Boz ile anılan Demet Özdemir hakkında merak edilen soruları yanıtladı. En çok merak edilen aşk hayatı hakkında ise bakın ne yanıt verdi.
Oyuncu Demet Özdemir, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın yeni ürün tanıtımında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kariyeriyle ilgili planlarından bahseden Özdemir, aşk hayatıyla ilgili iddialara da noktayı koydu. Tanıtımda muhabirlerle sohbet eden Demet Özdemir, kendisi kariyeri ve aşk hayatıyla ilgili konuştu.
'SERİ KATİLİ CANLANDIRABİLİRİM'
İstediği bir rol olup olmadığı sorulan Demet Özdemir, şimdilerde kadrosunda yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinden örnek vererek, "Aslında drama geçiş benim için biraz öyleydi. İzleyiciler içinde öyle oldu. Şu an onun keyfini yaşıyorum. Bu dizi bittikten sonra yeni hayallere mutlaka kucak açacağım. Her projede, her dizide farklı bir şey yapmak benim için tabii çok büyük bir heyecan ve keyif olacaktır. Bir seri katili canlandırmak heyecan verici olur. Şimdi de çok psikolojik bir iş yapıyoruz. Bu da çok köşeleri olan dramı ağır bir iş ama seri katili canlandıran bir kadın güzel olabilir" dedi.
Film projesinin olduğunu 'sürpriz' diyerek detay vermekten kaçınan Özdemir, tiyatro da yer almak istediği, "Dizilerde oynamadan önce tiyatro eğitimi aldım. Fakat hiç tecrübe edemedim. Çok isterim tiyatroda oynamayı. Bunun için uzun bir boşluğa ihtiyacım var. Kısa dönemde aklımda yok ama uzun vadede çok isterim" sözleriyle belirtti.