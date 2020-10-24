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Demet Özdemir'in sevgilisi kim? Demet Özdemir aşk sorularına yanıt verdi: Erkek arkadaşım...

Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde adı Murat Boz ile anılan Demet Özdemir hakkında merak edilen soruları yanıtladı. En çok merak edilen aşk hayatı hakkında ise bakın ne yanıt verdi.

24.10.2020 09:00 - Son Güncelleme: 24.10.2020 09:00
Demet Özdemir'in sevgilisi kim? Demet Özdemir aşk sorularına yanıt verdi: Erkek arkadaşım...

Oyuncu Demet Özdemir, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın yeni ürün tanıtımında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kariyeriyle ilgili planlarından bahseden Özdemir, aşk hayatıyla ilgili iddialara da noktayı koydu. Tanıtımda muhabirlerle sohbet eden Demet Özdemir, kendisi kariyeri ve aşk hayatıyla ilgili konuştu.

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Demet Özdemir'in sevgilisi kim? Demet Özdemir aşk sorularına yanıt verdi: Erkek arkadaşım...

'SERİ KATİLİ CANLANDIRABİLİRİM'
İstediği bir rol olup olmadığı sorulan Demet Özdemir, şimdilerde kadrosunda yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinden örnek vererek, "Aslında drama geçiş benim için biraz öyleydi. İzleyiciler içinde öyle oldu. Şu an onun keyfini yaşıyorum. Bu dizi bittikten sonra yeni hayallere mutlaka kucak açacağım. Her projede, her dizide farklı bir şey yapmak benim için tabii çok büyük bir heyecan ve keyif olacaktır. Bir seri katili canlandırmak heyecan verici olur. Şimdi de çok psikolojik bir iş yapıyoruz. Bu da çok köşeleri olan dramı ağır bir iş ama seri katili canlandıran bir kadın güzel olabilir" dedi.

Demet Özdemir'in sevgilisi kim? Demet Özdemir aşk sorularına yanıt verdi: Erkek arkadaşım...

Kendisini hayatta tutan en büyük gücün ailesi olduğunu vurgulayan Özdemir, "En büyük gücüm ailem. Sonra arkadaşlarım, işim. İlk üç hep bunlar olmuştur" şeklinde konuştu.

Demet Özdemir'in sevgilisi kim? Demet Özdemir aşk sorularına yanıt verdi: Erkek arkadaşım...

Film projesinin olduğunu 'sürpriz' diyerek detay vermekten kaçınan Özdemir, tiyatro da yer almak istediği, "Dizilerde oynamadan önce tiyatro eğitimi aldım. Fakat hiç tecrübe edemedim. Çok isterim tiyatroda oynamayı. Bunun için uzun bir boşluğa ihtiyacım var. Kısa dönemde aklımda yok ama uzun vadede çok isterim" sözleriyle belirtti.

Demet Özdemir'in sevgilisi kim? Demet Özdemir aşk sorularına yanıt verdi: Erkek arkadaşım...

'TÜRKAN ŞORAY'I CANLANDIRMAK İSTERİM'
Demet Özdemir, "Sanat camiasından kimin hayatını canlandırmak istersiniz?" sorusuna "Türkan Şoray'ı çok canlandırmak isterim. O Yeşilçam dünyasını, sinemasını canlandırmayı isterdim. Tabii onun dışında sayabileceğim çok saygın insanlar da var" diye yanıt verdi.

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