Demet Özdemir'in saati akıllara zarar dekoltesinden pahalı 'yaşıyorsun bu hayatı Demet!' Boynundan göbeğine kadar açık elbise...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, son yayınladığı pozla gündem oldu. Şimdilerde şarkıcı Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü oyuncu, derin dekolteli siyah elbisesiyle paylaşım yaptı. Demet Özdemir bu paylaşımının çok konuşulmasının nedeni ise saatinin ve elbisenin fiyatı. Oyuncunun son olarak giydiği cesur elbise bakın kaç TL?
28.04.2022 09:10 - Son Güncelleme: 28.04.2022 09:10
Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir, Instagram hesabından paylaştığı karelerle adeta gündem oldu.
Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Demet Özdemir, şimdilerde Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığı yapıyor. Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor.
Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Özdemir süper mini dekolteli elbisesiyle hayranlarını mest etti. Oyuncunun sade tarzı ve kolundaki saat merak konusu oldu.
Demet Özdemir zaman zaman giyimine harcadığı paralarla gündeme geliyor. Oyuncunun elbisesinin ve saatinin fiyatı da ortaya çıktı. Demet Özdemir'in giydiği elbise 775 TL iken taktığı saat ise 176.814 TL.