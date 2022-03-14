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Demet Özdemir’in müstakbel eşi Oğuzhan Koç suskunluğunu bozdu! Nikah tarihiyle ilgili ilk kez konuştu

Demet Özdemir'in müstakbel eşi Oğuzhan Koç suskunluğunu bozdu! Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi ettiği sevgilisi Demet Özdemir'den 'evet' yanıtını almıştı. Özdemir'in 'Hayallerimin ötesindeydi' dediği evlilik teklifinin ardından Koç'un düğün yeri için İstanbul- Çeşme arasında mekik dokuduğu iddia edilmişti. Çıkan haberler hakkında suskunluğunu bozan Oğuzhan Koç, nikah tarihiyle ilgili ilk kez konuştu. İşte Oğuzhan Koç'un o açıklaması...

14.03.2022 18:10 - Son Güncelleme: 14.03.2022 18:20
Demet Özdemir’in müstakbel eşi Oğuzhan Koç suskunluğunu bozdu! Nikah tarihiyle ilgili ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 1.5 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Demet Özdemir'e evlilik teklifi etmişti.

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Demet Özdemir’in müstakbel eşi Oğuzhan Koç suskunluğunu bozdu! Nikah tarihiyle ilgili ilk kez konuştu

Demet Özdemir ise sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını vermişti. Evlilik teklifinin ardından verdiği bir röportajda o güne dair açıklamalarda bulunan Özdemir, "Heyecandan galiba sadece balonları hatırlıyorum. Çok güzel bir 14 Şubat geçirdim. Şarkılar, dostlarımız, evlilik teklifi... Hepsi hayallerimin ötesindeydi" demişti.

Demet Özdemir’in müstakbel eşi Oğuzhan Koç suskunluğunu bozdu! Nikah tarihiyle ilgili ilk kez konuştu

Yaşadıkları aşkla çok konuşulan ünlü çift, düğün yeri için İstanbul- Çeşme arasında mekik dokudukları yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

Demet Özdemir’in müstakbel eşi Oğuzhan Koç suskunluğunu bozdu! Nikah tarihiyle ilgili ilk kez konuştu

Söz konusu haberlerin ardından Oğuzhan Koç, suskunluğunu bozdu. Gazete Magazin'e konuşan Koç, haberleri yalanlayarak şöyle konuştu:

Demet Özdemir’in müstakbel eşi Oğuzhan Koç suskunluğunu bozdu! Nikah tarihiyle ilgili ilk kez konuştu

"Hayatımda hiç mekik dokumadım. Henüz bir planımız yok. Bakacağız, birlikte karar vereceğiz. Onun takvimiyle, benim takvimimle en uyumlu tarihi bulup en kısa zamanda düğün yapmak istiyoruz"

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