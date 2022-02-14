Demet Özdemir'in kardeşleri Volkan ve Derya yüzünü gösterdi birbirleriyle alakaları yok! Oğuzhan Koç'la bir dargın bir barışık...
Son dönemde gerek aşk hayatı gerekse yer aldığı projelerle konuşuluyor Demet Özdemir. Sevgilisi Oğuzhan Koç'la yaşadığı kısa süreli ayrılık ve Şükrü Özyıldız ile olan dizisi nedeniyle adından söz ettiren Demet Özdemir hakkında pek çok detay merak edilen isimlerden. Ailesini gözlerden uzak tutmayı tercih eden Demet Özdemir'in ağabeyi ve ablasını görenler şaştı kaldı. Kardeşleri yan yana görenler 'kardeş demeye şahit ister' demeden edemedi. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
14.02.2022 16:09
- Son Güncelleme: 14.02.2022 16:09
Demet Özdemir'in kardeşleri Derya ve Volkan'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Kardeşleri birbirilerine benzetemeyen sosyal medya kullanıcıları yorumlara üşüştü. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.