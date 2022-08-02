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Demet Özdemir'in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İki kardeş birbirine ne kadar benzemezse o kadar benzemiyorlar

Son dönemde gerek aşk hayatı gerekse yer aldığı projelerle konuşuluyor Demet Özdemir. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda ilk adımı atan Demet Özdemir Ağustos ayı sonunda dünya evine girecek. Son döneminde en popüler isimlerinden biri olan Demet Özdemir hakkında araştırma yapanlarsa ablası Derya'yı görünce gözlerine inanamadı. İki kardeş birbirine en fazla ne kadar benzemezse birbirlerine benzemeyen iki kardeş sosyal medyanın diline düştü.

02.08.2022 14:46 - Son Güncelleme: 02.08.2022 14:46
Demet Özdemir’in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İki kardeş birbirine ne kadar benzemezse o kadar benzemiyorlar

Demet Özdemir ile ablası Derya Özdemir sosyal medyanın dilinde.

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Demet Özdemir’in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İki kardeş birbirine ne kadar benzemezse o kadar benzemiyorlar

Kardeşleri birbirilerine benzetemeyen sosyal medya kullanıcıları yorumlara üşüştü. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Demet Özdemir’in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İki kardeş birbirine ne kadar benzemezse o kadar benzemiyorlar

ÖZGE YAĞIZ VE KARDEŞİ EZGİ

Demet Özdemir’in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İki kardeş birbirine ne kadar benzemezse o kadar benzemiyorlar
Demet Özdemir’in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İki kardeş birbirine ne kadar benzemezse o kadar benzemiyorlar
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