Demet Özdemir'in kardeşini görenler gözlerine inanamadı! İki kardeş birbirine ne kadar benzemezse o kadar benzemiyorlar
Son dönemde gerek aşk hayatı gerekse yer aldığı projelerle konuşuluyor Demet Özdemir. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik yolunda ilk adımı atan Demet Özdemir Ağustos ayı sonunda dünya evine girecek. Son döneminde en popüler isimlerinden biri olan Demet Özdemir hakkında araştırma yapanlarsa ablası Derya'yı görünce gözlerine inanamadı. İki kardeş birbirine en fazla ne kadar benzemezse birbirlerine benzemeyen iki kardeş sosyal medyanın diline düştü.
02.08.2022 14:46 - Son Güncelleme: 02.08.2022 14:46
Kardeşleri birbirilerine benzetemeyen sosyal medya kullanıcıları yorumlara üşüştü. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin kardeşleri.