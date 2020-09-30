Demet Özdemir'in evi görenleri büyüledi! Ünlü oyuncu Demet Özdemir burada yaşıyor
Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde adı Murat Boz ile anılan Demet Özdemir'in evi sosyal medyayı salladı. Evinde verdiği pozla sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir, Beykoz'da İstanbul'un lüks sitelerinden birinde oturuyor. 28 yaşındaki oyuncunun evi hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in evi...
30.09.2020 16:19
- Son Güncelleme: 30.09.2020 16:19
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