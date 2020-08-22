Haberler
Galeri
Magazin
Demet Özdemir'in evi görenleri büyüledi! Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir burada yaşıyor
Demet Özdemir'in evi görenleri büyüledi! Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir burada yaşıyor
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde adı Murat Boz ile anılan Demet Özdemir'in evi sosyal medyayı salladı. Demet Özdemir, Beykoz'da İstanbul'un lüks sitelerinden birinde oturuyor. 28 yaşındaki oyuncunun evi hayran bıraktı. İşte Demet Özdemir'in evi...
22.08.2020 09:34
- Son Güncelleme: 22.08.2020 09:34
'Erkenci Kuş' dizisi ile şöhretin zirvesine çıkan Demet Özdemir 10.5 milyonluk takipçisiyle sosyal medyanın en gözde isimlerinden...
EVİ MERAK EDİLİYORDU
Özdemir'in yaşadığı aşklardan kıyafetlerine kadar her şeyi ilgiyle takip ediliyor... Ünlü oyuncuya dair en çok merak edilenlerden biri de yaşadığı ev.
İKİ KATLI LÜKS VİLLA
Yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' ile bölüm başı ücretine zam yapan oyuncu, Beykoz'da İstanbul'un lüks sitelerinden birinde oturuyor. İki katlı villanın kendisine ait bahçesi ve havuzu var.
EVİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR
Genç oyuncu kıyafet odasından, spor salonuna kadar hiçbir detayın unutulmadığı evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor.
'EVDE KAL!'
Demet Özdemir, mart ayında etkisini hissettirmeye başlayan Koronavirüs salgının ardından bu fotoğrafı paylaşmış ve 'evde kal' mesajı vermişti.