Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı içine bir şey giymedi aynada poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı: "Oğuzhan Koç'la..."
Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı içine bir şey giymedi aynada poz verdi! Sosyal medyada Demet Özdemir'in Instagram paylaşımına, "Oğuzhan Koç'la aşk yuvanız çok güzel" , "Makyajsız harika görünüyorsun" yorumları yağdı. Geçtiğimiz yaz Oğuzhan Koç'la nikah masasına oturan Demet Özdemir sosyal medyayı aktif kullanıyor. 3 milyon TL'ye tadilat yaptırdığı evinden paylaşım yapan Demet Özdemir gündeme bomba gibi düştü.
06.01.2023 14:01 - Son Güncelleme: 06.01.2023 14:04
DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ'UN EVİ...
Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı içine bir şey giymedi aynada poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı...
Geçtiğimiz temmuz ayında görkemli bir düğünle dünya evine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor.