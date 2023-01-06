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Haberler Magazin Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı içine bir şey giymedi aynada poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı: "Oğuzhan Koç'la..."

Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı içine bir şey giymedi aynada poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı: "Oğuzhan Koç'la..."

Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı içine bir şey giymedi aynada poz verdi! Sosyal medyada Demet Özdemir'in Instagram paylaşımına, "Oğuzhan Koç'la aşk yuvanız çok güzel" , "Makyajsız harika görünüyorsun" yorumları yağdı. Geçtiğimiz yaz Oğuzhan Koç'la nikah masasına oturan Demet Özdemir sosyal medyayı aktif kullanıyor. 3 milyon TL'ye tadilat yaptırdığı evinden paylaşım yapan Demet Özdemir gündeme bomba gibi düştü.

06.01.2023 14:01 - Son Güncelleme: 06.01.2023 14:04
Demet Özdemir’in ev hali ortalığı salladı içine bir şey giymedi aynadan poz verdi! İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evi...

DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ'UN EVİ...

Demet Özdemir'in ev hali ortalığı salladı içine bir şey giymedi aynada poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir’in ev hali ortalığı salladı içine bir şey giymedi aynada poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı: Oğuzhan Koç’la...

Geçtiğimiz temmuz ayında görkemli bir düğünle dünya evine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği mutlu bir şekilde devam ediyor.

Demet Özdemir’in ev hali ortalığı salladı içine bir şey giymedi aynadan poz verdi! İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evi...

Sosyal medyayı aktif kulananan Demet Özdemir evinden sık sık paylaşım yapıyor.

Demet Özdemir’in ev hali ortalığı salladı içine bir şey giymedi aynadan poz verdi! İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evi...

Evlendikten sonra Demet Özdemir'in Sarıyer'deki villasına yaşamaya başlayan çift, her yere uzak olduğu için karar değiştirip Koç'un Levent'teki evine yerleşmeye karar vermişlerdi.

Demet Özdemir’in ev hali ortalığı salladı içine bir şey giymedi aynadan poz verdi! İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evi...

50 milyon TL'lik eve 3 milyon TL'lik tadilat yaptıran çiftin saray yavrusu sosyal medya gündeminde.

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