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Demet Özdemir'in eski halini görenler değişimine şaştı kaldı! İşte Demet Özdemir'in estetiksiz hali...

Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 28 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde adı Murat Boz ile anılan Demet Özdemir'in eski hali yine sosyal medyanın gündemine geldi. Bir takım estetik operasyonlar geçiren ve günümüzdeki haline kavuşan Demet Özdemir'in değişimi takdire şayan. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.

07.10.2020 12:13 - Son Güncelleme: 07.10.2020 12:13
Demet Özdemir'in eski halini görenler değişimine şaştı kaldı! İşte Demet Özdemir'in estetiksiz hali...

Son günlerin en popüler isimlerinden biri olan Demet Özdemir'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. 28 yaşındaki güzel oyuncu estetik operasyonlarla güzelliğine güzellik katmış. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

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Demet Özdemir'in eski halini görenler değişimine şaştı kaldı! İşte Demet Özdemir'in estetiksiz hali...

Şeyma Subaşı

Demet Özdemir'in eski halini görenler değişimine şaştı kaldı! İşte Demet Özdemir'in estetiksiz hali...

Serenay Sarıkaya

Demet Özdemir'in eski halini görenler değişimine şaştı kaldı! İşte Demet Özdemir'in estetiksiz hali...

Fahriye Evcen

Demet Özdemir'in eski halini görenler değişimine şaştı kaldı! İşte Demet Özdemir'in estetiksiz hali...

Türkan Şoray

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