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Demet Özdemir'in eski aşkı Kuruluş Osman'da! İşte Kuruluş Osman yeni oyuncu kadrosu...
Demet Özdemir'in eski aşkı Kuruluş Osman'da! İşte Kuruluş Osman yeni oyuncu kadrosu...
Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı ilk bölümden bu yana çarşamba günlerinin tartışmasız lideri haline gelen Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi geliyor... Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a bir süre önce Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın transfer olmuştu. Ancak Kuruluş Osman'da bombalar bitmiyor. Çukur dizisi oyuncusunun transferinin ardından Kuruluş Osman yeni sezona Seçkin Özdemir de dahil oldu. Demet Özdemir'in eski aşkı olarak hafızalara kazınan Seçkin Özdemir, Kuruluş Osman'da sürpriz bir karaktere hayat verecek. Seçkin Özdemir kimdir, kaç yaşında?
01.09.2020 16:10
- Son Güncelleme: 01.09.2020 16:33
Kuruluş Osman, ikinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken, dev prodüksiyonlu diziyle ilgili bombalar da ardı ardına geliyor. Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.
Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine devam eden ve yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren "Kuruluş Osman" güçlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.
Haziran ayında sezon finali yapan ve çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin takipçileri, yeni sezon için merakla beklerken Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz isimler dahil oldu.
Diziye geçtiğimiz günlerde bir sürpriz isim katılmıştı. Cüneyt Arkın'ın ikinci sezon sürprizi olarak yapıma katılacağı haberlerinin ardından iki sürpriz daha geldi.