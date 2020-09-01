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Demet Özdemir'in eski aşkı Kuruluş Osman'da! İşte Kuruluş Osman yeni oyuncu kadrosu...

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı ilk bölümden bu yana çarşamba günlerinin tartışmasız lideri haline gelen Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi geliyor... Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'a bir süre önce Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın transfer olmuştu. Ancak Kuruluş Osman'da bombalar bitmiyor. Çukur dizisi oyuncusunun transferinin ardından Kuruluş Osman yeni sezona Seçkin Özdemir de dahil oldu. Demet Özdemir'in eski aşkı olarak hafızalara kazınan Seçkin Özdemir, Kuruluş Osman'da sürpriz bir karaktere hayat verecek. Seçkin Özdemir kimdir, kaç yaşında?

01.09.2020 16:10 - Son Güncelleme: 01.09.2020 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





