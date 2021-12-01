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Haberler Magazin Demet Özdemir’in dansı olay oldu! Süper minisiyle kıvırdı ortalık yandı kavruldu Demet Akalın kayıtsız kalmadı! ‘Ama bu çok fazla’

Demet Özdemir’in dansı olay oldu! Süper minisiyle kıvırdı ortalık yandı kavruldu Demet Akalın kayıtsız kalmadı! ‘Ama bu çok fazla’

Demet Özdemir'in dansı olay oldu! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, son yaptığı paylaşımla adeta Instagram'ı salladı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Özdemir, bu kez dans performansıyla adından söz ettirdi. Mini şortuyla objektif karşısına geçen Özdemir, dans salonunda sergilediği performansı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. İşte Demet Özdemir'in ortalığı yıkıp geçen o paylaşımı...

01.12.2021 18:48 - Son Güncelleme: 01.12.2021 18:52
Demet Özdemir’in dansı olay oldu! Süper minisiyle kıvırdı ortalık yandı kavruldu Demet Akalın kayıtsız kalmadı! ‘Ama bu çok fazla’

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Demet Özdemir’in dansı olay oldu! Süper minisiyle kıvırdı ortalık yandı kavruldu Demet Akalın kayıtsız kalmadı! ‘Ama bu çok fazla’

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Özdemir, bu kez dans videosuyla adından söz ettirdi.

Demet Özdemir’in dansı olay oldu! Süper minisiyle kıvırdı ortalık yandı kavruldu Demet Akalın kayıtsız kalmadı! ‘Ama bu çok fazla’

Mini şortuyla objektif karşısına geçen Özdemir, dans salonunda sergilediği performansı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir’in dansı olay oldu! Süper minisiyle kıvırdı ortalık yandı kavruldu Demet Akalın kayıtsız kalmadı! ‘Ama bu çok fazla’

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlanarak Instagram'da hızla yayıldı.

Demet Özdemir’in dansı olay oldu! Süper minisiyle kıvırdı ortalık yandı kavruldu Demet Akalın kayıtsız kalmadı! ‘Ama bu çok fazla’

Ünlü oyuncunun dans ettiği anlara ait olan video, adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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