Demet Özdemir’in dansı olay oldu! Süper minisiyle kıvırdı ortalık yandı kavruldu Demet Akalın kayıtsız kalmadı! ‘Ama bu çok fazla’
Demet Özdemir'in dansı olay oldu! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, son yaptığı paylaşımla adeta Instagram'ı salladı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Özdemir, bu kez dans performansıyla adından söz ettirdi. Mini şortuyla objektif karşısına geçen Özdemir, dans salonunda sergilediği performansı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. İşte Demet Özdemir'in ortalığı yıkıp geçen o paylaşımı...
01.12.2021 18:48
- Son Güncelleme: 01.12.2021 18:52
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.