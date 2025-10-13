Demet Özdemir’in cilt bakım rutini çok konuşulacak! Annesinden öğrendiği maske viral oldu

🌹 GÜL SUYUYLA ARINAN BİR CİLT

Özdemir, bir dönem katıldığı sosyal medya sohbetinde güzellik sırrını açıklarken "Cildimi gül suyuyla temizliyorum" demişti. Gül suyu, doğadan gelen en etkili toniklerden biridir. Gözenekleri sıkılaştırır, ciltteki fazla yağı dengeler ve sivilce oluşumunu engeller. Ayrıca cilt tonunu eşitleyerek daha aydınlık bir görünüm sağlar.

Demet Özdemir, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gül suyu kullandığını, bu basit adımın bile cildine tazelik kazandırdığını söylüyor. Uzmanlara göre, düzenli gül suyu kullanımı cildin nem dengesini korur ve mat görünümü ortadan kaldırır.

☕ Annesinden Gelen Güzellik Mirası: Türk Kahvesi Maskesi

Demet Özdemir'in en çok konuşulan güzellik sırrı ise "anne maskesi" adını verdiği Türk kahvesi maskesi. Ünlü oyuncu, bu maskeyi annesinden öğrendiğini ve cildine her uyguladığında kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor.

Türk kahvesi telvesi, doğal peeling etkisiyle ölü deriyi arındırır. Cilt yüzeyindeki pürüzleri gidererek daha canlı ve parlak bir görünüm kazandırır. Kahvenin içeriğindeki kafein, ciltteki kan dolaşımını hızlandırarak şişlikleri azaltır ve gözenekleri sıkılaştırır. Bu etki, Özdemir'in pürüzsüz cilt yapısının en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Kahve maskesi aynı zamanda cilt tonunu dengelemeye yardımcı olur. Kahvede bulunan doğal asitler, koyu lekelerin görünümünü azaltır ve cildin daha homojen bir renge sahip olmasını sağlar.