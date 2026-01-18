PODCAST CANLI YAYIN

Demet Özdemir'in çilek maskesinden Serenay Sarıkaya'nın elma sirkesine 7 ünlüden güzellik rutini

Türkiye'nin en gözde yedi kadın yıldızı Demet Özdemir'den Serenay Sarıkaya'ya kadar sağlıklı yaşam ve estetik görünümlerinin arkasındaki gizli formülleri son yıllarda konuk oldukları dijital platform yayınlarında ve kişisel sosyal medya mecralarında hayranlarıyla buluşturdu. Ekranların sevilen isimlerinin merak edilen bakım sırlarını ve günlük rutinlerini mercek altına alarak sizler için derledik.

Ekranların en çok takip edilen isimleri Demet Özdemir, Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, 2021-2025 yılları arasında yer aldıkları moda çekimlerinde ve dijital yayınlarda alışılmışın dışındaki güzellik rutinlerini ilk kez paylaştı.

DEMET ÖZDEMİR: ÇİLEK MUCİZESİ VE MADEN SUYU

  • Sırrı: Cildini maden suyuyla yıkamak ve taze çilek maskesi yapmak.

2023 yılında konuk olduğu bir dijital platform programında ve marka yüzü olduğu lansmanda açıkladı. Özdemir, cildine canlılık katmak için her sabah yüzünü maden suyuyla yıkadığını ve taze çilekleri ezerek hazırladığı doğal karışımla cildine peeling yaptığını belirtti.

SERENAY SARIKAYA: ELMA SİRKESİ BANYOSU

  • Sırrı: Tüm vücudunu elma sirkesiyle durulamak.

2021 yılında kapak kızı olduğu Vogue Türkiye çekimlerinde Cilt pH dengesini korumak ve parlamak için elma sirkesinden vazgeçmeyen oyuncu, bu yöntemin cildi mikroplardan arındırdığına inanıyor.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN: GÜL SUYU VE SAF YAĞLAR

  • Sırrı: Sıfır kimyasal; sadece saf gül suyu ve lavanta yağı kullanımı.

2022 yılında marka elçiliği yaptığı dönemdeki basın toplantılarında. Büyüküstün, cildine asla fabrikasyon krem sürmediğini, temizleyici ve tonik yerine sadece gerçek Isparta gül suyu kullandığını ifade etti.

DEFNE SAMYELİ: YÜZ KASLARI ANTRENMANI

  • Sırrı: Her gün aksatmadan uygulanan 20 dakikalık yüz yogası.

2023 yılında bir TV kanalındaki magazin röportajında ve sosyal medya paylaşımlarında. Yüzündeki sarkmaları önlemek için özel kas hareketleri uygulayan Samyeli, bu yöntemin cerrahi müdahalelerden çok daha sürdürülebilir olduğunu vurguluyor.

HANDE ERÇEL: BUZ BANTLARI VE ADAÇAYI

  • Sırrı: Gece buz bantlarıyla uyumak ve adaçayı tütsüsü.

2022 yılında bir moda dergisi röportajında ve Instagram hikayelerinde açıkladı.Yüzündeki ödemi hızlıca atmak için dondurucu soğuktan yardım alan Erçel, uyku sırasında bile buz bantları kullanarak gözeneklerini sıkılaştırıyor ve evinde adaçayı yakarak ruhsal arınma sağlıyor.

BURCU ESMERSOY: BUZLU SU KAZANI

  • Sırrı: Sabahları yüzü tamamen buz dolu suya daldırmak.

2024 başında kendi YouTube kanalındaki "Güzellik Sırları" serisinde. Esmersoy, cildinin gerginliğini ve zindeliğini korumak için uyandığı an büyük bir kaba buz doldurup yüzünü saniyelerce bu suyun içinde bekletiyor.

PINAR ALTUĞ: 16 SAATLİK AÇLIK (ARALIKLI ORUÇ)

  • Sırrı: Akşam 18:00'den sonra yemek yemeyi tamamen kesmek.

2022-2024 yılları arasında verdiği çeşitli sağlık ve yaşam röportajlarında. Altuğ, yıllara meydan okuyan formunu sadece aç kalarak hücrelerinin yenilenmesine izin veren disiplinli beslenme sistemine borçlu olduğunu söylüyor.

Fotoğraflar: Ünlülerin Instagram hesaplarından alınmıştır.