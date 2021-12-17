Demet Özdemir’in böbrek üşüten rüküşlüğünün fiyatı dudak uçuklatan cinsten! O dekolte bildiğiniz dekoltelerden değil

Üstü, 1600 lira olan eşofman takımının altı ise tam tamına 1500 lira. Toplamda 3100 lira olan bu eşofman takımı ise dudakların uçuklamasına neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Böbreklerin üşüyecek" yorumlarında bulundu.