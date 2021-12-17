Demet Özdemir'in böbrek üşüten rüküşlüğünün fiyatı dudak uçuklatan cinsten! O dekolte bildiğiniz dekoltelerden değil
Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 29 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımları ve sık sık aşk iddialarıyla çok konuşuluyor. Şimdilerde Oğuzhan Koç'la aşk yaşayan, gülen yüzüne ve yüksek pozitif enerjisine karşın çocukluğunu geçirdiği Kocaeli'deki aile yaşantısı ağır bir Türk filmi gibi. Demet Özdemir kimdir diye arayanlar onun şöhret olduktan sonraki yıllarına dair bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Şu sıralarda Paris'in tadını çıkaran Demet Özdemir önceki gün mavi eşofmanıyla fotoğraf paylaşmıştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmeyen o eşofmanın fiyatı ortaya çıktı. Hiç akıl alır gibi değil.
17.12.2021 12:00
- Son Güncelleme: 17.12.2021 12:00
Demet Özdemir, gündeme bomba gibi düştü. Sevilerek takip edilen Demet Özdemir'in Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde bölüm başı 80 bin lira aldığı iddia edilmişti. Uzun süre boyunca dizide rol aldıktan sonra kısa bir ara tatile giren Demet Özdemir olay oldu.
Demet Özdemir şu sıralarda Paris'in tadını çıkarıyor bir yandan da paylaşımlarıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.
Demet Özdemir önceki gün maviler içerisinde paylaşmıştı. Demet Özdemir'in güzelliği bir yana giydiği eşofmanlar sosyal medya kullanıcıları tarafından pek sevilmemişti. O sevilmeyen eşofmanların fiyatı ortaya çıktı.