Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i görünce çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin anneleri

Demet Özdemir kısa süre içerisinde ekranların sevilen yüzü oldu. Doğal hali ve sempatikliğiyle izleyicinin gönlünü kazanan genç oyuncu Demet Özdemir'in annesinin kim olduğu merak konusu oldu. Aynı dizide birlikte rol alan Demet Özdemir ile Can Yaman aşkının gerçek hayatta olup olmadığı ise merak edilen bir diğer konu. Ancak bu aşk konusunda net bir bilgi henüz yok. Peki, Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener kimdir?

23 Aralık 2018 Pazar, 10:37:18 Güncelleme: 11:03:23
Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i görünce çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin anneleri

Oktay Kaynarca

Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i görünce çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin anneleri

Oktay Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca

Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i görünce çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin anneleri

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu ve annesi

Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i görünce çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin anneleri

Adriana Lima

Victoria Secret'in en beğenilen meleklerinden olan Adriana Lima'nın annesi ilk kez görüntülendi.

Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i görünce çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin anneleri

Adriana Lima

Adriana Lima ve annesi

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