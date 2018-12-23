Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i görünce çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin anneleri

Demet Özdemir kısa süre içerisinde ekranların sevilen yüzü oldu. Doğal hali ve sempatikliğiyle izleyicinin gönlünü kazanan genç oyuncu Demet Özdemir'in annesinin kim olduğu merak konusu oldu. Aynı dizide birlikte rol alan Demet Özdemir ile Can Yaman aşkının gerçek hayatta olup olmadığı ise merak edilen bir diğer konu. Ancak bu aşk konusunda net bir bilgi henüz yok. Peki, Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener kimdir?

23 Aralık 2018 Pazar, 10:37:18 Güncelleme: 11:03:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





