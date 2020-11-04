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Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener kızına taş çıkarttı! İşte Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener...

28 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir son dönemde gerek rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle, gerek sevgilileriyle, özellikle de sosyal medyada geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor. 1992 yılında Kocaeli'nde doğan Demet Özdemir hakkında araştırma yapanlar annesiyle karşılaşınca gözlerine inanamadı. Ayşen Şener güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor. İşte başta Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener olmak üzere ünlülerin anneleri.