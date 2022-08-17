Demet Özdemir'i solladı geçti 'senden daha güzel Demet!' Maaile güzellik! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener...
Şu sıralar Oğuzhan Koç'la düğünü için gün sayan Demet Özdemir ve ablası Derya'nın, anneleri Ayşen Şener'le yaptıkları paylaşım sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Güzelliğiyle göz kamaştıran Demet Özdemir'in, güzelliğinin genetik olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu. Annelerinin doğum gününü kutlayan Özdemir kardeşlerin paylaşımları sosyal medyada yankı buldu.
17.08.2022 17:07 - Son Güncelleme: 17.08.2022 17:07
Bugün annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik kare ile kutlayan Demet Özdemir ilgi odağı oldu.
Çocukluk hali ile kendine hayran bırakan Demet Özdemir'in annesinin güzelliği de dikkat çekti. Demet Özdemir'in ablası da annesi ile karelerini paylaşarak kutlamada bulundu.