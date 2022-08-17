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Haberler Magazin Demet Özdemir'i solladı geçti 'senden daha güzel Demet!' Maaile güzellik! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener...

Demet Özdemir'i solladı geçti 'senden daha güzel Demet!' Maaile güzellik! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener...

Şu sıralar Oğuzhan Koç'la düğünü için gün sayan Demet Özdemir ve ablası Derya'nın, anneleri Ayşen Şener'le yaptıkları paylaşım sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Güzelliğiyle göz kamaştıran Demet Özdemir'in, güzelliğinin genetik olduğu da böylece ortaya çıkmış oldu. Annelerinin doğum gününü kutlayan Özdemir kardeşlerin paylaşımları sosyal medyada yankı buldu.

17.08.2022 17:07 - Son Güncelleme: 17.08.2022 17:07
Demet Özdemir’i solladı geçti ’senden daha güzel Demet!’ Maaile güzellik! Demet Özdemir’in annesi Ayşen Şener...

Bugün annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik kare ile kutlayan Demet Özdemir ilgi odağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir’i solladı geçti ’senden daha güzel Demet!’ Maaile güzellik! Demet Özdemir’in annesi Ayşen Şener...

Çocukluk hali ile kendine hayran bırakan Demet Özdemir'in annesinin güzelliği de dikkat çekti. Demet Özdemir'in ablası da annesi ile karelerini paylaşarak kutlamada bulundu.

Demet Özdemir’i solladı geçti ’senden daha güzel Demet!’ Maaile güzellik! Demet Özdemir’in annesi Ayşen Şener...

İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin anneleri.

Demet Özdemir’i solladı geçti ’senden daha güzel Demet!’ Maaile güzellik! Demet Özdemir’in annesi Ayşen Şener...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Demet Özdemir’i solladı geçti ’senden daha güzel Demet!’ Maaile güzellik! Demet Özdemir’in annesi Ayşen Şener...
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