Demet Özdemir'i gölgede bıraktı görenler 'böyle anne mi olur' demeden duramadı! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener...

29 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir son dönemde gerek rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle, gerek sevgilileriyle, özellikle de sosyal medyada geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor. 1992 yılında Kocaeli'nde doğan Demet Özdemir hakkında araştırma yapanlar annesiyle karşılaşınca gözlerine inanamadı. Ayşen Şener güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor. Öyle ki anne-kızı yan yana görenler en başta abla-kardeş sanıyor. İşte başta Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener olmak üzere ünlülerin anneleri.

28.04.2021 15:18 - Son Güncelleme: 28.04.2021 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





