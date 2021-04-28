RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Özdemir'i gölgede bıraktı görenler 'böyle anne mi olur' demeden duramadı! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener...

29 yaşındaki oyuncu Demet Özdemir son dönemde gerek rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle, gerek sevgilileriyle, özellikle de sosyal medyada geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmüyor. 1992 yılında Kocaeli'nde doğan Demet Özdemir hakkında araştırma yapanlar annesiyle karşılaşınca gözlerine inanamadı. Ayşen Şener güzelliğiyle kızına bile taş çıkartıyor. Öyle ki anne-kızı yan yana görenler en başta abla-kardeş sanıyor. İşte başta Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener olmak üzere ünlülerin anneleri.

28.04.2021 15:18 - Son Güncelleme: 28.04.2021 15:18
Demet Özdemir'i gölgede bıraktı görenler 'böyle anne mi olur' demeden duramadı! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener...

Geçirdiği estetik operasyonlarla sosyal medyaya damgasını vuran Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener'i görenler 'Yok artık' demekten kendini almıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir'i gölgede bıraktı görenler 'böyle anne mi olur' demeden duramadı! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener...

İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlülerin anneleri.

Demet Özdemir'i gölgede bıraktı görenler 'böyle anne mi olur' demeden duramadı! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Demet Özdemir'i gölgede bıraktı görenler 'böyle anne mi olur' demeden duramadı! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener...
Demet Özdemir'i gölgede bıraktı görenler 'böyle anne mi olur' demeden duramadı! Demet Özdemir'in annesi Ayşen Şener...