Demet Özdemir'den Engin Akyürek'i paylaşım geldi! 'Oğuzhan Koç'la evliliğini boşanmaya götüren neden' olarak gösterilmişti o poz olay oldu
Demet Özdemir'den Engin Akyürek'i paylaşım geldi! 'Oğuzhan Koç'la evliliğini boşanmaya götüren neden' olarak gösterilmişti... Demet Özdemir'den yeni gelen Engin Akyürek paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde ortaklaşa açtıkları davada anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde yaşananlar...
02.06.2023 10:02 - Son Güncelleme: 02.06.2023 10:08
Demet Özdemir'den Engin Akyürek'i paylaşım geldi! 'Oğuzhan Koç'la evliliğini boşanmaya götüren neden' olarak gösterilmişti o poz olay oldu.
BOŞANMA NEDENİ İHANET Mİ?
2022 yılının sürpriz çiftlerinden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 8 ay önce mutluluğa 'evet' demişti. Ünlü çiftin ayrılık kararı magazin gündemine bomba gibi düştü.
Her ne kadar 'ihanet yok' deselerde Engin Akyürek'e karşı duyguları olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelen Demet Özdemir'in paylaşımlarındaki mutlu görüntüsünün aksine Oğuzhan Koç'un mutsuzluğu dikkat çekiyor.
Düğünde giydiği ayakkabısı ile evden poz veren Oğuzhan Koç'a sosyal medyada "Demet'i unutamıyor" , "Hasretlik çekiyor" yorumları yapıldı.