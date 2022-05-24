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Haberler Magazin Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi

Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi

Demet Özdemir'den bornozlu poz! Evlilik teklifine 'evet' yanıtı verdiği şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile düğün hazırlıkları yapan ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, bornozuyla sere serpe uzanarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Özdemir'e ilk yorum da Seda Sayan'dan geldi. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

24.05.2022 22:17 - Son Güncelleme: 24.05.2022 22:18
Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi

Erkenci Kuş, Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarda rol alan Demet Özdemir, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

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Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi

Şimdilerde sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlıkları yapan Özdemir, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, bornozuyla sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Çok yoğun bir haftanın sonu. Geriye güzel anlar kaldı. Bir günlük mola... Günlerimi güzelleştiren, bana sevgiyle bakan, hep daha iyi olmamı sağlayan herkese her şeye binlerce kez teşekkür ederim... Sevgi ne güzel şey" notunu ekledi.

Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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