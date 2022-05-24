Demet Özdemir’den bornozlu poz! Oğuzhan Koç’un müstakbel eşinden cesur paylaşım geldi! Seda Sayan bakın ne tepki verdi

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına da "Çok yoğun bir haftanın sonu. Geriye güzel anlar kaldı. Bir günlük mola... Günlerimi güzelleştiren, bana sevgiyle bakan, hep daha iyi olmamı sağlayan herkese her şeye binlerce kez teşekkür ederim... Sevgi ne güzel şey" notunu ekledi.