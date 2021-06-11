Demet Özdemir'den bikini şov sonrası pembe mayolu paylaşım tatil yaradı! Sevgilisi Oğuzhan Koç'la öpüşürken yakalanan Demet....
2021'in ilk aşk bombasını patlatan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilk başlarda aşklarını saklamayı tercih etseler de, kaçış bitti. Sonrasında aşklarını sosyal medyada ilan etmekten çekinmeyen çift son olarak tatil fotoğraflarıyla gündeme gelmişti. Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran'la tatile çıkmış ve en özel anları kameralara yansımıştı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un aşk tazelediği tatili bitti ancak Demet Özdemir'de hala etkileri dinmemiş gibi. Havuz başından pozlarını paylaşan Demet Özdemir pembe mayosu ile yine büyüledi.
Güzel oyuncu Demet Özdemir, dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Sevgilisi Oğuzhan Koç ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Demet Özdemir verdiği pozlarla sosyal medyada bol bol gündem olmuştu. 13 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.
Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmış ve sürpriz ilişkileriyle magazin gündemine oturmuştu. Aşkları doludizgin devam eden Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve sevgilisi Çağrı Telkıvıran ile Kaş'ta tatil sezonunu açmıştı.