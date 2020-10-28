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Demet Özdemir Zekeriyaköylü oldu! 4 milyon TL'ye villa alan Demet Özdemir'in yeni evi...
Demet Özdemir Zekeriyaköylü oldu! 4 milyon TL'ye villa alan Demet Özdemir'in yeni evi...
Demet Özdemir kazancını gayrimenkule yatırıyor. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dönemin adından söz ettiren ünlü isimlerinden biri. Aşk hayatı, oyunculuğu, dansı, giyimi ve daha birçok konuda magazin gündeminin yakından takip edilen ismi olan 28 yaşındaki Demet Özdemir, Acarkent'te kirada oturuyordu. Dizilerden ve marka işbirliklerinden kazandıklarıyla akıllıca yatırım yaparak ev sahibi olan Demet Özdemir, 4 milyon TL'ye Zekeriyaköy'den villa aldı.
28.10.2020 09:04
- Son Güncelleme: 28.10.2020 09:35
'Erkenci Kuş' dizisi ile şöhreti yakalayan ve sosyal medyayı sık kullanan oyuncu Demet Özdemir'in, hem dizilerden hem de marka işbirliklerinden kazandıklarıyla kendine Zekeriyaköy'den 4 milyon liraya villa aldığı konuşuluyor.
ZEKERİYAKÖY'DEN VİLLA ALDI!
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Acarkent'te kirada oturan Demet Özdemir, dizilerden ve marka işbirliklerinden kazandıklarıyla akıllıca yatırım yaparak ev sahibi oldu. Özdemir, 4 milyon TL'ye Zekeriyaköy'den villa aldı.
'EVDE KAL!'
Demet Özdemir, mart ayında etkisini hissettirmeye başlayan Koronavirüs salgının ardından bu fotoğrafı paylaşmış ve 'evde kal' mesajı vermişti.
Acarkent'te kirada oturan güzel oyuncu, şimdilerde yeni evinin tadilatıyla ilgileniyor.
İKİ KATLI LÜKS VİLLA
Yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' ile bölüm başı ücretine zam yapan oyuncu, Beykoz'da İstanbul'un lüks sitelerinden birinde oturuyordu.