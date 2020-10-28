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Demet Özdemir Zekeriyaköylü oldu! 4 milyon TL'ye villa alan Demet Özdemir'in yeni evi...

Demet Özdemir kazancını gayrimenkule yatırıyor. Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, dönemin adından söz ettiren ünlü isimlerinden biri. Aşk hayatı, oyunculuğu, dansı, giyimi ve daha birçok konuda magazin gündeminin yakından takip edilen ismi olan 28 yaşındaki Demet Özdemir, Acarkent'te kirada oturuyordu. Dizilerden ve marka işbirliklerinden kazandıklarıyla akıllıca yatırım yaparak ev sahibi olan Demet Özdemir, 4 milyon TL'ye Zekeriyaköy'den villa aldı.

28.10.2020 09:04 - Son Güncelleme: 28.10.2020 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





