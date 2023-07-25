Demet Özdemir yeni sevgilisiyle ilk kez birlikte görüntülendi! Yunan sevgilisi uğruna Yunanistan'dan ev alan Demet Özdemir...

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana Demet Özdemir tatil fotoğraflarını paylaşıyor sık sık. Yunanistan'dan ev almak için adım attığı iddia edilen Özdemir'den, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Yunan DJ Sergio'yla ortak bir paylaşım gelmişti. İddialardan günler sonra yeni sevgilisiyle ilk kez birlikte görüntülendi. İşte detaylar...
Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra soluğu Yunan Adaları'nda alan Demet Özdemir, yeni aşkıyla ilk kez birlikte görüntülendi. İşte detaylar...
Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Özdemir, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından da soluğu tatilde aldı.
400 bin Euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan gönlüne göre bir ev alan Demet Özdemir'in, Yunanistan vatandaşlığı için de hareketi geçtiği iddia edilmişti.