Demet Özdemir yeni sevgilisiyle ilk kez birlikte görüntülendi! Yunan sevgilisi uğruna Yunanistan'dan ev alan Demet Özdemir...

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana Demet Özdemir tatil fotoğraflarını paylaşıyor sık sık. Yunanistan'dan ev almak için adım attığı iddia edilen Özdemir'den, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Yunan DJ Sergio'yla ortak bir paylaşım gelmişti. İddialardan günler sonra yeni sevgilisiyle ilk kez birlikte görüntülendi. İşte detaylar...