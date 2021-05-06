Demet Özdemir yaz sezonunu erken açtı! Yılın ilk bikinili pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu
Demet Özdemir sezonu erken açtı! Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Demet Özdemir, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişkisine tam gaz devam eden Özdemir, bikinili pozunu Instagram hesabında paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından Demet yaz sezonunu erken açtı" yorumları yapıldı. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan o paylaşımı…
06.05.2021 22:30
- Son Güncelleme: 06.05.2021 23:02
Şimdilerde Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Ünlü oyuncu, bikinisiyle verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.
Özdemir'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Demet Özdemir için "Yaz sezonunu erken açtı" yorumlarında bulundu.
Yüzüne filtre uygulayan Demet Özdemir'in makyajsız hali de dikkat çekti. Özdemir'in paylaşımının ardından ünlü isimin makyajsız hali merak konusu oldu. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…