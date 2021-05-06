RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Özdemir yaz sezonunu erken açtı! Yılın ilk bikinili pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu

Demet Özdemir sezonu erken açtı! Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Demet Özdemir, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişkisine tam gaz devam eden Özdemir, bikinili pozunu Instagram hesabında paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından Demet yaz sezonunu erken açtı" yorumları yapıldı. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan o paylaşımı…

06.05.2021 22:30 - Son Güncelleme: 06.05.2021 23:02
Demet Özdemir yaz sezonunu erken açtı! Yılın ilk bikinili pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu

Şimdilerde Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Özdemir yaz sezonunu erken açtı! Yılın ilk bikinili pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu

Ünlü oyuncu, bikinisiyle verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir yaz sezonunu erken açtı! Yılın ilk bikinili pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu

Özdemir'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Demet Özdemir için "Yaz sezonunu erken açtı" yorumlarında bulundu.

Demet Özdemir yaz sezonunu erken açtı! Yılın ilk bikinili pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu

Yüzüne filtre uygulayan Demet Özdemir'in makyajsız hali de dikkat çekti. Özdemir'in paylaşımının ardından ünlü isimin makyajsız hali merak konusu oldu. İşte başta Demet Özdemir olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Demet Özdemir yaz sezonunu erken açtı! Yılın ilk bikinili pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu

Aslıhan Güner