Demet Özdemir yaz sezonunu erken açtı! Yılın ilk bikinili pozunu paylaştı sosyal medya onu konuştu

Demet Özdemir sezonu erken açtı! Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Demet Özdemir, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişkisine tam gaz devam eden Özdemir, bikinili pozunu Instagram hesabında paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından Demet yaz sezonunu erken açtı" yorumları yapıldı. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan o paylaşımı…

06.05.2021 22:30 - Son Güncelleme: 06.05.2021 23:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





