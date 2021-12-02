Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'tan ayrılık açıklaması 'belki aramız düzelir diye...' Acun Ilıcalı projesi deniyordu
Her ne kadar sık sık aşk yaşadıkları iddia edilse de Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk yaşadıklarını bir türlü kabul etmiyordu. Demet Özdemir'in yakın arkadaşı olan Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı bir süre iddia olarak kalsa da aşıklar 2021 yılı başında yakayı Alaçatı'da ele verdi. Üzerinden çok geçmeden de aşklarını kabul ettiler. Geçtiğimzi yaz aylarında dudak dudağa pozları basına yansıyan ünlü çiftin Acun Ilıcalı'nın hatrına aşk yaşıyorlarmış gibi davrandıkları da iddia edilmişti. Ünlü çift hakkında geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Çiftten bu iddilara bakın nasıl bir yanıt geldi.
02.12.2021 10:43
- Son Güncelleme: 02.12.2021 10:43
Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir ilişkilerine doludizgin devam ediyor. Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çift hakkında önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı. Özdemir ile Koç'a nazar değdiği, yaşadıkları bir tartışma sonucu ilişkilerine nokta koydukları öne sürüldü. Bu iddialar sonrasında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam el ele görüntülendi.
Bir süredir ayrıldıkları konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam bir AVMde objektiflere yansıdı. Komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisini izlemeye gelen ikili, keyifli halleriyle dikkat çekti.