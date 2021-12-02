Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç’tan ayrılık açıklaması ’belki aramız düzelir diye...’ Acun Ilıcalı projesi deniyordu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, bir süredir ilişkilerine doludizgin devam ediyor. Mutlu birliktelikleriyle dikkatleri üzerine çeken çift hakkında önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı. Özdemir ile Koç'a nazar değdiği, yaşadıkları bir tartışma sonucu ilişkilerine nokta koydukları öne sürüldü. Bu iddialar sonrasında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, önceki akşam el ele görüntülendi.