Demet Özdemir ve nişanlısı Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Plajda aldırışsız romantizm
Geçtiğimiz günlerde ihtişamlı bir törenle nişanlanan ve evlilik yolunda ilk adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, şu sıralar tatilinde tadını çıkarıyor. Ağustos ayında nikah masasına oturacak olan çift önce gün Çeşme'de aşka geldi. Çeşme'de tatil yapan çift, plajda birbirini öpücüklere boğarken görüntülendi. Çiftin çevredekilere de aldırmaması dikkatlerden kaçmadı.
14.07.2022 09:20 - Son Güncelleme: 14.07.2022 09:20
Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, 14 Şubat'ta Oğuzhan Koç'tan aldığı evlilik teklifini kabul etti.