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Haberler Magazin Demet Özdemir ve nişanlısı Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Plajda aldırışsız romantizm

Demet Özdemir ve nişanlısı Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Plajda aldırışsız romantizm

Geçtiğimiz günlerde ihtişamlı bir törenle nişanlanan ve evlilik yolunda ilk adımı atan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, şu sıralar tatilinde tadını çıkarıyor. Ağustos ayında nikah masasına oturacak olan çift önce gün Çeşme'de aşka geldi. Çeşme'de tatil yapan çift, plajda birbirini öpücüklere boğarken görüntülendi. Çiftin çevredekilere de aldırmaması dikkatlerden kaçmadı.

14.07.2022 09:20 - Son Güncelleme: 14.07.2022 09:20
Demet Özdemir ve nişanlısı Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Plajda aldırışsız romantizm

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, 14 Şubat'ta Oğuzhan Koç'tan aldığı evlilik teklifini kabul etti.

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Demet Özdemir ve nişanlısı Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Plajda aldırışsız romantizm

Mutlu bir birliktelikleri olan çift, iki hafta önce aile arasında düzenledikleri törenle nişanlandı. Çift, nişan töreni sonrası soluğu tatilde aldı.

Demet Özdemir ve nişanlısı Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Plajda aldırışsız romantizm

Özdemir ile Koç, önceki gün günlüğünü 30 bin liraya kiraladıkları teknede objektiflere takılmıştı.

Demet Özdemir ve nişanlısı Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Plajda aldırışsız romantizm

Görüntülenmemek için gün boyu dürbünle etrafı kontrol eden çift, yine de başarılı olamamıştı.

Demet Özdemir ve nişanlısı Oğuzhan Koç aşka geldi uluorta öpücüklere boğdu! Plajda aldırışsız romantizm

Nişanlılar, gazetecileri görünce önce "Yakalandık" deyip ardından poz vermişti.

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