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Haberler Magazin Demet Özdemir süper minisi ile şov yaptı! Paylaşımı beğeni rekoru kırdı yer yerinden oynadı Demet yine sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir süper minisi ile şov yaptı! Paylaşımı beğeni rekoru kırdı yer yerinden oynadı Demet yine sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir süper minisi ile şov yaptı! Şimdilerde Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mini siyah eteği ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, art arda yayınladığı fotoğraflarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde beğeni rekoru kırarken Özdemir güzelliğiyle takipçilerini büyüledi. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

13.08.2021 22:42 - Son Güncelleme: 14.08.2021 08:46
Demet Özdemir süper minisi ile şov yaptı! Paylaşımı beğeni rekoru kırdı yer yerinden oynadı Demet yine sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Demet Özdemir, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu.

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Demet Özdemir süper minisi ile şov yaptı! Paylaşımı beğeni rekoru kırdı yer yerinden oynadı Demet yine sosyal medyayı salladı

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Özdemir, siyah mini eteği ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir süper minisi ile şov yaptı! Paylaşımı beğeni rekoru kırdı yer yerinden oynadı Demet yine sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde beğeni rekoru kırdı.

Demet Özdemir süper minisi ile şov yaptı! Paylaşımı beğeni rekoru kırdı yer yerinden oynadı Demet yine sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncunun takipçileri, güzelliği ile bir kez daha kendine hayran bırakan Özdemir'i adeta iltifat yağmuruna tuttu.

Demet Özdemir süper minisi ile şov yaptı! Paylaşımı beğeni rekoru kırdı yer yerinden oynadı Demet yine sosyal medyayı salladı

Özdemir için "Net, Türkiye'nin en güzel kadınısın", "Yok böyle güzellik", "Harikasın" yorumları yapıldı.

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