Demet Özdemir süper minisi ile şov yaptı! Paylaşımı beğeni rekoru kırdı yer yerinden oynadı Demet yine sosyal medyayı salladı
Demet Özdemir süper minisi ile şov yaptı! Şimdilerde Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Demet Özdemir, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mini siyah eteği ile objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, art arda yayınladığı fotoğraflarla yine adından söz ettirmeyi başardı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde beğeni rekoru kırarken Özdemir güzelliğiyle takipçilerini büyüledi. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
13.08.2021 22:42
- Son Güncelleme: 14.08.2021 08:46
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Demet Özdemir, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu.