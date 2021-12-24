Demet Özdemir sırt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaştı Seda Sayan kayıtsız kalmadı! Siyahlar içinde verdiği poza beğeni yağdı
Demet Özdemir sırt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaştı Seda Sayan kayıtsız kalmadı! Şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Demet Özdemir, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti. Özdemir şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Özdemir, sırt ve göğüs dekolteli kıyafetiyle tuvalette verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Siyahlar içinde poz veren Özdemir'e ilk beğeni ise Demet Özdemir'den geldi. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
24.12.2021 18:55
- Son Güncelleme: 24.12.2021 18:55
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Demet Özdemir, geçen günlerde Paris'e uçmuş ve burada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği paylaşıma ünlü şarkıcı Seda Sayan da kayıtsız kalmadı ve fotoğrafı beğenen binlerce isimden biri oldu.