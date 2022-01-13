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Haberler Magazin Demet Özdemir saten mini şortuyla paylaştı! Şükrü Özyıldız detayı heyecanlandırdı! Oğuzhan Koç’un eski aşkı yine sosyal medyayı salladı

Demet Özdemir saten mini şortuyla paylaştı! Şükrü Özyıldız detayı heyecanlandırdı! Oğuzhan Koç’un eski aşkı yine sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçen haftalarda ilişkisini sonlandıran Demet Özdemir, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, art arda yaptığı paylaşımlarla yine dikkat çekti. Süper mini saten şortuyla kamera karşısına geçen Özdemir, iddialı pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı. Şükrü Özyıldız ile yeni bir projede rol alan oyuncu, partneriyle verdiği pozu yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Demet Özdemir'in o pozları...

13.01.2022 21:56 - Son Güncelleme: 13.01.2022 21:56
Demet Özdemir saten mini şortuyla paylaştı! Şükrü Özyıldız detayı heyecanlandırdı! Oğuzhan Koç’un eski aşkı yine sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçen sene aşk yaşamaya başladığı şarkıcı Oğuzhan ile ilişkisini bir süre önce sonlandırmıştı.

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Demet Özdemir saten mini şortuyla paylaştı! Şükrü Özyıldız detayı heyecanlandırdı! Oğuzhan Koç’un eski aşkı yine sosyal medyayı salladı

Son dönemin popüler isimlerinden olan Özdemir, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti.

Demet Özdemir saten mini şortuyla paylaştı! Şükrü Özyıldız detayı heyecanlandırdı! Oğuzhan Koç’un eski aşkı yine sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, 14,5 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yayınladığı son pozlarla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Demet Özdemir saten mini şortuyla paylaştı! Şükrü Özyıldız detayı heyecanlandırdı! Oğuzhan Koç’un eski aşkı yine sosyal medyayı salladı

Süper mini saten şortuyla kamera karşısına geçen Özdemir, iddialı pozlarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

Demet Özdemir saten mini şortuyla paylaştı! Şükrü Özyıldız detayı heyecanlandırdı! Oğuzhan Koç’un eski aşkı yine sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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