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Haberler Magazin Demet Özdemir plajda aşka geldi! Oğuzhan Koç ile o halleri sosyal medyayı kasıp kavurdu! Nişanlısına ‘yaklaş’ deyip...

Demet Özdemir plajda aşka geldi! Oğuzhan Koç ile o halleri sosyal medyayı kasıp kavurdu! Nişanlısına ‘yaklaş’ deyip...

Demet Özdemir plajda aşka geldi! Oğuzhan Koç ile o halleri sosyal medyayı kasıp kavurdu! Geçtiğimiz günlerde düğün tarihlerini açıklayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacaklarını duyurdu. Düğün öncesi ön balayına çıkan ikili, Demet Özdemir'in paylaşımıyla gündeme geldi. Plajda aşka gelen Demet, Oğuzhan Koç ile verdiği samimi pozu Instgaram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken fotoğrafın altına düştüğü not dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...

29.07.2022 22:50 - Son Güncelleme: 29.07.2022 22:50
Demet Özdemir plajda aşka geldi! Oğuzhan Koç ile o halleri sosyal medyayı kasıp kavurdu! Nişanlısına ‘yaklaş’ deyip...

Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmış, aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.

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Demet Özdemir plajda aşka geldi! Oğuzhan Koç ile o halleri sosyal medyayı kasıp kavurdu! Nişanlısına ‘yaklaş’ deyip...

Ünlü çift, nişan sonrası soluğu Muğla'da almıştı. Göcek'te tatilin tadını çıkaran ikiliden güzel oyuncu, teknenin ön kısmında hem kitap okumuş hem de güneşin tadını çıkarmıştı.

Demet Özdemir plajda aşka geldi! Oğuzhan Koç ile o halleri sosyal medyayı kasıp kavurdu! Nişanlısına ‘yaklaş’ deyip...

İlerleyen günlerde de basın mensuplarıyla konuşarak düğün tarihini ilk kez açıklayan çift, "Sürprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz" diyerek, müjdeli haberi vermişti.

Demet Özdemir plajda aşka geldi! Oğuzhan Koç ile o halleri sosyal medyayı kasıp kavurdu! Nişanlısına ‘yaklaş’ deyip...

Kalabalık bir düğün istediklerini belirten nişanlı çift, "Daha henüz belirleyemedik ama güzel bir yer seçimi yapacağız" demişti.

Demet Özdemir plajda aşka geldi! Oğuzhan Koç ile o halleri sosyal medyayı kasıp kavurdu! Nişanlısına ‘yaklaş’ deyip...

Düğün öncesi ön balayına çıkan ikili, Demet Özdemir'in paylaşımıyla gündeme geldi.

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