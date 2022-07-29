Demet Özdemir plajda aşka geldi! Oğuzhan Koç ile o halleri sosyal medyayı kasıp kavurdu! Nişanlısına ‘yaklaş’ deyip...
Demet Özdemir plajda aşka geldi! Oğuzhan Koç ile o halleri sosyal medyayı kasıp kavurdu! Geçtiğimiz günlerde düğün tarihlerini açıklayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta nikah masasına oturacaklarını duyurdu. Düğün öncesi ön balayına çıkan ikili, Demet Özdemir'in paylaşımıyla gündeme geldi. Plajda aşka gelen Demet, Oğuzhan Koç ile verdiği samimi pozu Instgaram hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken fotoğrafın altına düştüğü not dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı...
29.07.2022 22:50 - Son Güncelleme: 29.07.2022 22:50
Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmış, aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı.