Demet Özdemir önce turuncu bikinisi ile şov yaptı sonra Kapadokya pozlarıyla büyüledi! Art arda paylaştı sosyal medya yıkıldı
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımlarla adından söz ettirdi. Özellikle tatilden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Özdemir, bikinili pozlarına bir yenisini daha ekledi. Turuncu bikinisi ile objektif karşısına geçen oyuncu daha sonra ise Kapadokya'da verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Art arda paylaşımlarda bulunan Özdemir, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
27.07.2021 19:35
- Son Güncelleme: 27.07.2021 19:35
Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Demet Özdemir, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu.
Bikinili paylaşımı ile sosyal medyaya damga vuran Özdemir, daha sonra ise Kapadokya'da verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
Özdemir'in Kapadokya paylaşımı da en az bikinili pozu kadar yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.