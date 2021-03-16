Demet Özdemir önce dekolteli pozu verdi sonra o iddialara verdi veriştirdi! Demet Özdemir'in bitmek bilmeyen evi kriz çıkardı

Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir, 4 milyon TL'ye Zekeriyaköy'den ev almıştı. Hatta Özdemir'in süper lüks villasına tüm birikimini yatırdığı iddia edilmişti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrolü canlandıran ve Instagram'da 12.5 milyon takipçisi olan Demet Özdemir'in, evinin içini yapmak için ise sponsorların sıraya girdiği öne sürülmüştü.