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Demet Özdemir önce dekolteli pozu verdi sonra o iddialara verdi veriştirdi! Demet Özdemir'in bitmek bilmeyen evi kriz çıkardı

Demet Özdemir'in bir türlü bitmek bilmeyen evi dillere pelesenk oldu malumunuz. Konumundan, maaliyetine, tadilatına kadar her detayıyla olay yaratan ev sonunda bitti bitmesine ama tantanası bitti. Önceki gün giydiği seksi siyah bodyli fotoğrafıyla sosyal medyayı sallayan Demet Özdemir bu kez yeniden eviyle ortalığı salladı. Evi ve sevgilisi Oğuzhan Koç hakkında ortaya atılan iddialara verip veriştiren Demet Özdemir bakın neler dedi neler.

16.03.2021 13:07 - Son Güncelleme: 16.03.2021 13:07
Demet Özdemir önce dekolteli pozu verdi sonra o iddialara verdi veriştirdi! Demet Özdemir'in bitmek bilmeyen evi kriz çıkardı

Geçtiğimiz yılın son günlerinde aşk yaşadıkları ortaya çıkan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, birlikte geçirdikleri Çeşme tatiliyle ilişkiyi ele vermişti. Belgelenen aşk sonrası çift, aşk yaşadıklarını ilan etmişti. Artık objektiflerden kaçmayan ve el ele gezen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, özel hayatları ile magazin gündeminden düşmüyor.

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Demet Özdemir önce dekolteli pozu verdi sonra o iddialara verdi veriştirdi! Demet Özdemir'in bitmek bilmeyen evi kriz çıkardı

Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir, 4 milyon TL'ye Zekeriyaköy'den ev almıştı. Hatta Özdemir'in süper lüks villasına tüm birikimini yatırdığı iddia edilmişti. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrolü canlandıran ve Instagram'da 12.5 milyon takipçisi olan Demet Özdemir'in, evinin içini yapmak için ise sponsorların sıraya girdiği öne sürülmüştü.

Demet Özdemir önce dekolteli pozu verdi sonra o iddialara verdi veriştirdi! Demet Özdemir'in bitmek bilmeyen evi kriz çıkardı

Tüm bu iddiaların yanı sıra dün Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Oyuncunun, yoğun set programı nedeniyle taşındığı evle ilgilenemeyince imdadına şarkıcı sevgilisinin yetiştiği ve tam yerleşemediği için de komşularının kendisine yemek götürdüğü belirtildi.


Demet Özdemir önce dekolteli pozu verdi sonra o iddialara verdi veriştirdi! Demet Özdemir'in bitmek bilmeyen evi kriz çıkardı

Bu iddialara Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç cephesinden yanıt gecikmedi.

Demet Özdemir önce dekolteli pozu verdi sonra o iddialara verdi veriştirdi! Demet Özdemir'in bitmek bilmeyen evi kriz çıkardı

Özdemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ev çoktan bitti. Tadilat artık yok :) Tadilat bitmeden eve taşınmadım. Yemek yapmayı biliyorum :) Ama bir komşum şahane bir incir tatlısı göndermişti afiyetle yedim. Yemese miydim? Sorularınız ve şikayetleriniz için DM lütfen" dedi.